Sanremo: 'Lo sciopero dei pesci' e 'L’isola', alla scuola primaria A. Rubino due letture dedicate al mare

Alla scuola primaria A. Rubino di Sanremo la mattinata del 31 marzo è stata dedicata, in due momenti distinti, alla lettura ad alta voce di due albi illustrati, aventi come argomento comune il mare, affrontato però da punti di vista diversi a seconda dell’età dei bambini.

"Questa esperienza - spiegano I docenti della scuola -, collegata all’educazione civica, è stata possibile grazie alla disponibilità della dottoressa Rossella Masper, ex bibliotecaria della Biblioteca Civica di Sanremo, che, come sempre, ha accettato volentieri l’invito della nostra scuola.

Il primo libro - Lo sciopero dei pesci di Salvo Zapulla e Carla Manea, Ed. Il pozzo di Giacobbe - è stato letto per i bambini di I, II e III: 'Cosa succederebbe se il mare d'un tratto, stufo di venire inquinato, decidesse di scioperare e andarsene in montagna con tutti i pesci a prendere il sole d'alta quota? Un vero marasma. Pettirossi e merli, meduse e conchiglie insieme nel concerto della natura, con un pinguino improvvisatosi direttore d'orchestra. Una fiaba che vuole educare grandi e piccini ad avere rispetto per l'ambiente, ad amarlo e a conservarlo vivibile per le future generazioni'.

Il secondo albo illustrato – L’isola di Armin Greder, traduzione di Alessandro Baricco, Ed. orecchio acerbo) - è stato letto ai bambini di IV e V: 'Un uomo sulla spiaggia di un’isola. Solo, sfinito, nudo. Anche così, però, incute paura agli abitanti. Tuttavia lo raccolgono, lo chiudono in un vecchio ovile abbandonato, e tornano alla vita di tutti i giorni. Ma l’uomo ha fame, chiede cibo. Ormai la paura serpeggia. Lo straniero genera inquietudine. E così gli abitanti decidono di sbarazzarsene. E di costruire un grande muro tutt’intorno all’isola per impedire che mai più uno straniero vi metta piede. L’isola è un grido forte, acuto contro l’intolleranza. Una parabola sullo scandalo quotidiano dell’indifferenza. Una picconata contro il muro dell’insensibilità e del più ottuso degli egoismi. Un libro per tutti coloro che ai muri preferiscono i ponti'.

Rossella, grazie alla sua esperienza e professionalità, ha saputo tenere viva l’attenzione dei bambini, sia durante la lettura che durante il momento dedicato alle domande e alle riflessioni. Grazie, Rossella, per la tua preziosa collaborazione!".