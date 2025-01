Vicepresidenza provincia di Imperia, Conio: "No comment, ma a chi non farebbe piacere...". La decisione oggi in Consiglio

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, sembra essere a un passo dalla nomina a vicepresidente della Provincia di Imperia. La sua candidatura sarà discussa nella seduta del parlamento provinciale, convocata questa mattina, venerdì 24 gennaio, alle 9. Una riunione che si preannuncia cruciale non solo per la possibile nomina di Conio, ma anche per l'approvazione di altri importanti punti all’ordine del giorno.

La seduta, infatti, prevede la surroga del consigliere provinciale Armando Biasi, recentemente eletto al Consiglio regionale, anche se l'ex sindaco di Vallecrosia non verrà sostituito a causa dell’esaurimento dei consiglieri non eletti in maggioranza. Inoltre, si discuterà l'accordo di programma sui livelli e gli standard di qualità del trasporto pubblico locale, già approvato dall’Assemblea dei sindaci. Questo accordo mira a stabilire parametri chiari per migliorare efficienza e fruibilità del servizio su tutto il territorio provinciale. Prevista anche l’approvazione del nuovo Statuto di Riviera Trasporti, necessario per adeguare l’azienda al modello In-house, e l’analisi della gestione dei rifiuti solidi urbani non pericolosi durante il periodo transitorio che terminerà con la realizzazione dell’impianto unico di Colli. Una tematica, questa, di particolare rilevanza per il Comune di Taggia.

Intercettato dal nostro giornale, il sindaco Mario Conio ha commentato così i rumors delle ultime ore: “Preferisco non rilasciare dichiarazioni, anche perché non saprei cosa dire”, ha esordito. Sul possibile incarico, ha aggiunto: “Se mi farebbe piacere diventare vicepresidente della Provincia di Imperia? Assolutamente, a chi non piacerebbe. Penso di poter dare il mio contributo in quella veste, essendo un consigliere ormai ‘anziano’ con una certa esperienza. Ma detto questo, non saprei cos’altro aggiungere. L’ho saputo anche io dai giornali (ride, ndr). Venerdì (oggi per chi ci legge, ndr) lo sapremo”.