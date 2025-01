Riviera Trasporti, obiettivo affidamento in house entro maggio: in arrivo 9 nuovi autobus (Foto)

La conferma è arrivata dal presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, durante la discussione del terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio provinciale. Con l'aumento del contributo da parte dei comuni (circa 3.767,810 milioni di euro), saranno disponibili nuovi mezzi per il territorio della Riviera di Ponente . La maggior parte dei nuovi mezzi saranno a disposizione entro il mese di giugno, mentre i restanti 16 tra ottobre 2024 e il 2028.

Entrando nel merito, la provincia di Imperia avrà a disposizione tre autobus elettrici, che entreranno in servizio entro il 10 febbraio. Tre autobus, di 12 metri a pianale ribassato, che saranno consegnati entro la fine di febbraio ed entreranno in servizio nei primi giorni di marzo. A questi si aggiungono anche tre minibus per le aree interne, che entreranno in servizio entro giugno.



Il presidente Scajola, inoltre, ha confermato che l'obiettivo è di arrivare all'affidamento in house a Riviera Trasporti è previsto entro il mese di aprile. "Questo ci permetterà di avere un servizio coordinato e decente, che è il minimo che ci può essere per un territorio come il nostro". Per arrivare a questo risultato, tutto dovrà incastrarsi alla perfezione, in quanto il cronoprogramma prevede diverse tappe decisive: si parte il 28 gennaio con il Consiglio di amministrazione di Riviera Trasporti e, nella stessa data, con il Consiglio regionale, dove nelle due sedi verranno esaminati il Piano Industriale e la proposta di adeguamento dello Statuto Sociale e il nuovo Accordo di Programma 2025/2024 del Bacino I della Provincia di Imperia.

Il 17 febbraio, poi, si terrà l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Riviera Trasporti e, infine, entro il 20 dello stesso mese sarà inviato il nuovo Piano industriale predisposto da Riviera Trasporti e del nuovo statuto Sociale ad ART (Autorià di Regolazione dei Trasporti), la quale ha 45 giorni di tempo per svolgere le proprie osservazioni. Decorso il suddetto termine (si presume dopo il 7-8 aprile 2025), può tenersi il Consiglio Provinciale che deliberi l'affidamento in house del servizio e subito dopo (comunque entro maggio) può iniziare ils ervizio con modalità di affidamento diretto in house.