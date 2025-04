Il Sanremo Pride divide la maggioranza, consigliere comunale chiama in diretta La Zanzara e attacca: “Esibizioni inutili”

Una settimana fa l’onda arcobaleno del Sanremo Pride colorava la Città dei Fiori come è ormai tradizione di inizio primavera da qualche anno. Giovani da tutta Italia per aprire la stagione nazionale dei Pride e, soprattutto, per ricordare che Sanremo, nel 1972, diede di fatto i natali alla comunità LGBTQIA+ con la manifestazione organizzata davanti al Casinò contro il ‘Congresso internazionale sulle devianze sessuali’ che si svolgeva all’interno.

Sabato scorso in manifestazione si è visto in prima linea il vicesindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara, mentre tra gli organizzatori c’era anche il consigliere comunale Vittorio Toesca e, in corteo, tanti altri rappresentanti dell’amministrazione matuziana, da anni vicina all’evento.

Ma dai banchi della maggioranza c’è una voce che va controcorrente. E non è la prima volta. Il consigliere comunale Umberto Bellini, infatti, ha scelto il microfono della nota e seguitissima trasmissione radiofonica La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, per dire la propria sul Pride. E, per usare un eufemismo, pur essendosi annunciato come “consigliere comunale di Sanremo”, la linea non è proprio quella della ‘sua’ maggioranza…

“Oggigiorno omosessuali, lesbiche e quant’altro sono in televisione e radio, non mi sembra il caso di fare queste esibizioni inutili” ha detto Bellini, incalzato da Cruciani e attaccato da Parenzo, per poi chiudere definendo la manifestazione come “un’ostentazione inutile”.

Non è la prima volta che Bellini interviene in diretta a La Zanzara. Lo aveva già fatto in passato esprimendo posizioni non certo moderate su temi come l’immigrazione e la pubblica sicurezza. Mai prima d’ora, però, si era presentato in trasmissione in veste di consigliere comunale di Sanremo, preferendo in precedenza un più generico “Umberto da Imperia”.