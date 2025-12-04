Da Genova a Verona: Formedil Imperia protagonista tra WorldSkills e Job&Orienta

Per Formedil Imperia l’autunno 2024 si è rivelato un periodo di grande dinamismo e soddisfazioni, grazie alla partecipazione a due appuntamenti di primo piano nel mondo della formazione professionale: le competizioni WorldSkills durante il Salone Orientamenti di Genova e la nuova edizione di Job&Orienta a Verona Fiere. Due eventi diversi per pubblico e dimensione — uno regionale, l’altro nazionale — che hanno però offerto un’unica, preziosa occasione: mostrare il valore della formazione bilaterale, la solidità dei percorsi proposti e la forza della rete Formedil.

A Genova, i giovani talenti di Formedil Imperia si sono distinti nelle competizioni WorldSkills dedicate ai mestieri dell’edilizia e della termoidraulica, dimostrando: competenze tecniche elevate, precisione operativa e capacità di lavorare in squadra. Guidati dal tutor e formatore Aldo Riva, gli studenti hanno conquistato quattro piazzamenti sul podio, confermando la qualità dei percorsi formativi promossi dagli Enti Bilaterali Territoriali.

I risultati ottenuti:

- Altuntas Emri – Primo posto (Termoidraulico)

- Ciftci Hakki – Primo posto (Edile)

- Simone Jacopo – Secondo posto (Termoidraulico)

- Verta Maurizio – Terzo posto (Edile)

Un traguardo che premia l’impegno dei ragazzi e, al tempo stesso, valorizza l’efficacia del modello formativo sostenuto dalla rete Formedil.

Alla più importante manifestazione nazionale dedicata a scuola, formazione e lavoro, Formedil Imperia ha partecipato come protagonista all’interno dello stand Formedil Italia, offrendo ai visitatori un vero e proprio laboratorio aperto. Per tre giorni studenti, famiglie e docenti hanno potuto sperimentare da vicino le tecniche dell’edilizia moderna, grazie a: stampa 3D con produzione dal vivo di componenti tecniche, esercitazioni su ProgeCAD, per mostrare il processo di progettazione, dimostrazioni pratiche di cartongesso e mosaico, guidate dal formatore Aldo Riva e realizzate dagli studenti. Un mix di tecnologia, manualità e innovazione che ha suscitato grande interesse, evidenziando come l’edilizia sia oggi un settore in continua evoluzione, sempre più digitale e qualificato.

Il Direttore Francesco Castellaro ha partecipato a entrambi gli appuntamenti, contribuendo al confronto con scuole, famiglie e professionisti e rafforzando la presenza dell’Ente nei principali contesti dedicati all’orientamento. A conclusione degli eventi, ha dichiarato: “Essere presenti sia alle competizioni regionali sia ai grandi eventi nazionali significa mettere i giovani al centro del nostro lavoro. Il nostro compito è aiutarli a capire che l’edilizia di oggi è un settore altamente tecnico, con opportunità reali e percorsi professionali solidi. Dobbiamo orientarli con serietà e far conoscere loro un mondo del lavoro che sta cambiando e che richiede nuove competenze.” Parole che sintetizzano la missione quotidiana di Formedil Imperia: accompagnare i giovani nella scoperta di un settore ricco di prospettive e in continua trasformazione.

La partecipazione attiva a WorldSkills e Job&Orienta dimostra come Formedil Imperia non sia soltanto un ente territoriale, ma un elemento fondamentale della rete Formedil nazionale. Grazie alla forza del sistema bilaterale, l’Ente non si limita a formare giovani professionisti: promuove la cultura del costruire, valorizza le nuove tecnologie e contribuisce a diffondere un’immagine moderna e qualificata dell’edilizia. WorldSkills e Job&Orienta, ciascuno con il proprio linguaggio, hanno confermato quanto la formazione edile possa essere: coinvolgente, concreta, innovativa ed orientata al futuro. Un percorso che Formedil Imperia continuerà a sostenere con impegno, passione e visione.