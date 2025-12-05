Isolabona: linee ADSL fuori uso, l’appello del sindaco Andrea Lombardi

Il sindaco di Isolabona Andrea Lombardi ha reso noto che, a seguito delle numerose segnalazioni giunte dai cittadini e dalle attività produttive e commerciali del comune, le linee Telecom ADSL risultano ancora inutilizzabili a causa di un guasto che persiste ormai da circa una settimana. La situazione, che si protrae senza soluzione, sta iniziando a creare seri problemi nella gestione dei servizi essenziali rivolti alla popolazione, rendendo difficile garantire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze quotidiane che richiedono connessioni funzionanti.

Il primo cittadino ha sottolineato come il blocco delle linee stia causando disagi diffusi, incidendo negativamente sia sulla vita privata dei residenti sia sull’operatività delle imprese locali, che necessitano di una rete stabile per svolgere le proprie attività. La mancanza di connessione sta infatti rallentando procedure amministrative, comunicazioni e servizi digitali, con conseguenze tangibili sulla qualità della vita e sull’economia del territorio.

Andrea Lombardi ha quindi auspicato che la problematica venga risolta nel più breve tempo possibile, richiamando l’attenzione degli operatori competenti affinché intervengano con urgenza. L’obiettivo è ripristinare al più presto la piena funzionalità delle linee ADSL, garantendo così ai cittadini e alle imprese la possibilità di tornare a usufruire di un servizio indispensabile per la quotidianità e per lo sviluppo del paese.