Sanremo: a Palazzo Bellevue incontro tra il sindaco Mager e il nuovo responsabili del patrimonio aziendale Farchetti

Incontro questa mattina tra il sindaco Alessandro Mager e il neo responsabile della tutela del patrimonio aziendale del Casinò di Sanremo Paolo Farchetti.
Una riunione organizzata dopo la sua entrata in carica a seguito di un bando pubblico, voluto dal Comune di Sanremo e dalla Casinò spa, per l’istituzione di questa nuova figura dirigenziale di controllo globale su tutte attività, finanziarie, di sicurezza e di gioco del Casinò di Sanremo.
All’incontro hanno partecipato anche Monica Di Marco, segretario generale del Comune di Sanremo, e Giuseppe Di Meco, Presidente Casinò spa.