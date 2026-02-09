ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 09 febbraio 2026, 16:33

Sanremo: a Palazzo Bellevue incontro tra il sindaco Mager e il nuovo responsabili del patrimonio aziendale Farchetti

All’incontro hanno partecipato anche Monica Di Marco, segretario generale del Comune di Sanremo, e Giuseppe Di Meco, Presidente Casinò spa

Sanremo: a Palazzo Bellevue incontro tra il sindaco Mager e il nuovo responsabili del patrimonio aziendale Farchetti

Incontro questa mattina tra il sindaco Alessandro Mager e il neo responsabile della tutela del patrimonio aziendale del Casinò di Sanremo Paolo Farchetti.

Una riunione organizzata dopo la sua entrata in carica a seguito di un bando pubblico, voluto dal Comune di Sanremo e dalla Casinò spa, per l’istituzione di questa nuova figura dirigenziale di controllo globale su tutte attività, finanziarie, di sicurezza e di gioco del Casinò di Sanremo.

All’incontro hanno partecipato anche Monica Di Marco, segretario generale del Comune di Sanremo, e Giuseppe Di Meco, Presidente Casinò spa.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium