Funkynando. il sanremese Ferdinando Mongelli celebra Jannik Sinner con un nuovo singolo: “Thank You Jannik”

Il musicista sanremese, ideatore del progetto, torna a far parlare di sé con un nuovo e coinvolgente tributo musicale. Dopo il successo dello scorso anno con, brano che aveva idealmente ambito a diventare un inno della città dei fiori, l’artista dedica ora la sua ultima produzione a uno degli sportivi italiani più amati e celebrati nel mondo:

Il nuovo singolo, dal titolo “Thank You Jannik Sinner”, è un’esplosione di energia dance-pop pensata per omaggiare la determinazione, i successi e lo spirito vincente del campione altoatesino, oggi simbolo del tennis mondiale. "L’idea è nata dalla pura ammirazione per Jannik – racconta Mongelli –. Il suo percorso, la sua dedizione e il modo in cui rappresenta l’Italia vanno ben oltre lo sport. Sentivo il bisogno di dirgli grazie attraverso la musica". L’artista sottolinea inoltre come la volontà fosse quella di celebrare non soltanto le vittorie, ma anche la professionalità e l’atteggiamento esemplare che Sinner dimostra dentro e fuori dal campo.

Il brano vanta anche un featuring internazionale con la cantante americana Kaitlyn Toomes, la cui voce calda ed evocativa arricchisce ulteriormente il progetto. «Abbiamo lavorato a distanza – spiega Mongelli – ma ha saputo interpretare perfettamente il mood del pezzo. Tutta la composizione, dal testo agli arrangiamenti, è invece completamente farina del mio sacco». Non manca una chiusura ironica da parte dell’artista: «Ora mi aspetto una telefonata da Carlos Alcaraz… magari vorrà anche lui la sua canzone tributo!»

“Thank You Jannik Sinner” è disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme digitali – Spotify, Amazon Music, Apple Music – ed è già online anche il videoclip ufficiale su YouTube. Un nuovo omaggio musicale che unisce sport, passione e orgoglio italiano, nel segno di Funkynando e di un campione che continua a emozionare.