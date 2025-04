Comunità riunita per la via Crucis cittadina. Si è svolta ieri sera a Ventimiglia.

I fedeli sono partiti dal monumento in via Marconi e hanno attraversato via Trossarelli, piazza Costituente, via Biancheri, via Falerina, rievocando il cammino di Gesù Cristo verso la crocifissione, e sono giunti, infine, in Cattedrale.

Per l'occasione erano presenti anche il vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, e il sindaco Flavio Di Muro.