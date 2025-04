Pompeiana, confermata la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO: il Comune prosegue nel segno della continuità

L'Amministrazione comunale di Pompeiana ha approvato la conferma della sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per l’anno 2025. La decisione riguarda la programmazione triennale 2025-2027 e consente all’amministrazione di proseguire senza modifiche su quanto già approvato con il PIAO 2024-2026.

Nessuna modifica, confermata l’efficacia dell’attuale assetto. La decisione di confermare la sottosezione è possibile perché non si sono verificati eventi che richiedano aggiornamenti, come casi di corruzione, modifiche organizzative rilevanti o cambiamenti negli obiettivi strategici. Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) dell’ANAC, infatti, le amministrazioni con meno di 49 dipendenti possono mantenere invariata la sezione per due anni consecutivi dopo la prima adozione.

La sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” sostituisce il vecchio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e rappresenta uno strumento fondamentale per garantire integrità, legalità e trasparenza nell’azione amministrativa.

Pareri favorevoli e percorso in linea con la normativa. La delibera ha ottenuto tutti i pareri favorevoli previsti dalla legge, compresi quelli sulla regolarità tecnica, contabile e sulla correttezza amministrativa da parte del segretario comunale Achille Maccapani e dei responsabili di servizio.