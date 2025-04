Approvazione Decreto Legge sulla magistratura ordinaria: Berrino "Colmiamo le lacune legislative dei precedenti Governi"

"Con l'approvazione del decreto legge sulla magistratura onoraria, colmiamo finalmente le lacune legislative dei precedenti governi, lacune che hanno esposto fino ad oggi, uomini e donne, servitori dello Stato, che anche durante la pandemia, hanno sempre lavorato senza alcuna tutela

previdenziale ed assistenziale".

Lo ha detto Gianni Berrino, senatore capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia e relatore del provvedimento. "Portiamo a termine un grande lavoro di sintesi - conclude - mantenendo fede alla promessa verso una gran numero di servitori dello Stato che per anni avevano subito gravi lesioni in merito alle loro rivendicazioni".