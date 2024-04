Riva Ligure: eventi educativi per giovani e famiglie, dal 1° maggio scatta l'iniziativa 'Come a casa'

Scatterà il prossimo 1° maggio, per andare avanti fino a fine agosto il progetto del Comune di Riva Ligure ‘Come a casa’, l’organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio.

Per il progetto sono stati investiti 16mila euro per eventi che saranno realizzati nel centro, per le vie e le piazze della cittadina, usufruendo anche della pista ciclopedonale che attraversa il Comune ma anche dello spazio multimediale espositivo all’interno del palazzo comunale.

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la partecipazione attiva e stimolare il protagonismo dei ragazzi e delle loro famiglie, in un percorso che li veda soggetti attivi nella realizzazione degli eventi siano essi ludico-educativi, culturali o sportivi con il supporto di soggetti terzi qualificati.

Verrà organizzata una rassegna rivolta ai ragazzi ed alle loro famiglie che proponga incontri di lettura, spettacoli teatrali, laboratori musicali, visite speciali all’interno di Musei e luoghi di culto ed altre attività originali e curiose. Il tutto per coinvolgere minori compresi tra i 7 ed i 14 anni insieme alle rispettive famiglie, nonché di tutta la cittadinanza ed i turisti che, specialmente nei mesi estivi, affollano il territorio comunale.