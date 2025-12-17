Cena degli auguri del Lions Club Ventimiglia: solidarietà concreta a favore della 'Grande casa di Giz' (Foto)

Si è svolta il 12 dicembre, nella raffinata cornice del Grand Hotel del Mare, la tradizionale 'Cena degli Auguri' del Lions Club Ventimiglia, un appuntamento molto atteso che ha saputo coniugare convivialità, amicizia e impegno solidale. Nel corso della serata è stata organizzata una lotteria benefica il cui ricavato, sommato alla raccolta effettuata in occasione della serata di San Secondo, ha permesso di raggiungere l’importante cifra di 2.200 euro, interamente devoluta a favore dell’associazione La Casa Grande di Giz. Alla cena era presente il presidente dell’associazione, Giacomo Casagrande, che ha illustrato ai soci e agli ospiti l’attività di questa giovane ma significativa realtà del territorio.

La Casa Grande di Giz gestisce un centro pediatrico polispecialistico dedicato al supporto delle famiglie con bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, offrendo un ambiente protetto e inclusivo. L’associazione promuove percorsi di autonomia, crescita personale e integrazione sociale, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per molte famiglie.

Attraverso questa iniziativa, il Lions Club Ventimiglia conferma ancora una volta la propria attenzione verso le realtà impegnate nel sociale, dimostrando come anche un momento di festa possa trasformarsi in un’occasione concreta di solidarietà. "Sostenere Casa Grande di Giz significa essere vicini ai ragazzi e alle loro famiglie, contribuendo a costruire un futuro più inclusivo e attento ai bisogni di tutti - ha dichiarato il Presidente del Lions Club Ventimiglia - e la grande partecipazione alla serata testimonia un Club unito e sensibile, capace di trasformare lo spirito natalizio in un autentico gesto di servizio".

Accanto a questa iniziativa solidale, il Lions Club Ventimiglia prosegue con continuità anche i propri service storici sul territorio. Da lunedì 15 dicembre è infatti ripartito il service per la prevenzione dell’ambliopia, grazie al contributo del socio dott. Claudio Allavena, oculista, che visita con grande disponibilità i bambini direttamente a scuola. Il progetto è rivolto ai più piccoli e ha l’obiettivo di individuare precocemente eventuali problematiche visive, consentendo interventi tempestivi a tutela della salute. Le visite sono iniziate presso l’Istituto Comprensivo Cavour, nei plessi di Ventimiglia Alta, Latte e Airole, e proseguiranno nelle altre scuole subito dopo le vacanze natalizie.

"Un sentito ringraziamento - evidenziano i Lions - va a tutti i soci, agli ospiti e a coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata e alla raccolta fondi, rendendo possibile questo importante sostegno a favore di Casa Grande di Giz e confermando, ancora una volta, i valori di solidarietà e amicizia che da sempre contraddistinguono il Lions Club Ventimiglia".