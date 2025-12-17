Ventimiglia, torna il Capodanno in piazza: sarà nel parcheggio dell'ex Gil (Foto e video)

Musica, comicità e spettacolo per salutare il nuovo anno. Torna il Capodanno in piazza a Ventimiglia. Quest'anno avrà luogo nel parcheggio della palestra ex Gil.

"Dicono che pensiamo solo a fare eventi ma non è così. Riusciamo a fare tutto. Consideriamo il turismo il motore, significa creare un indotto per un contesto più alto" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Abbiamo inserito la realizzazione della festa di Capodanno, abbiamo avuto un riscontro positivo l'anno scorso. Prima dell'anno scorso i ristoranti erano chiusi, far lavorare i ristoranti significa un ricircolo di economia, tanti mangeranno al ristoranti, tanti a casa e poi tutti verranno al Capodanno in piazza. Quest'anno ci sono delle novità in termini di location e di spettacolo. Si colloca in un più ampio calendario delle festività natalizie. Un impegno sulle luminarie che ogni anno aumentano anche nelle frazioni. Cerchiamo di portare un po' di gioia, serenità e colore in tutta Ventimiglia dall'8 dicembre all'Epifania. Siamo una città prettamente commerciale, quindi, cerchiamo di accompagnare cittadini e turisti con iniziative anche economiche".

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore Serena Calcopietro, ha, infatti, approvato le linee di indirizzo per la realizzazione del Capodanno in piazza 2025-2026. "Non è il primo che organizziamo. E' la chiusura di quelle che sono le iniziative natalizie. Cerchiamo di fare il possibile. Abbiamo avuto lo spettacolo il Natale ai tempi del Tik Tok, la musica natalizia lungo le vie della città con la filodiffusione e poi avremo nei prossimi giorni gli spettacoli classici proposti dalle nostre associazioni cittadine. Con il 31 chiudiamo le manifestazioni. L’evento si terrà nel parcheggio dell’ex Gil, una location spaziosa e funzionale, scelta in sostituzione dell’area pedonale di via Ruffini, oggi riqualificata con nuovi arredi urbani e per limitare i disagi legati alla viabilità e per una questione di sicurezza" - fa sapere l'assessore Serena Calcopietro - "La nuova area è ideale per la sua vicinanza a negozi e ristoranti del lungomare e per le sue caratteristiche logistiche: ampio spazio, facilmente accessibile e recintato, perfetto per gestire al meglio sicurezza, allestimenti e servizi. Un esperimento che speriamo venga accolto favorevolmente non soltanto dai nostri cittadini ma anche da tutti i numerosi turisti che per il giorno di Capodanno decideranno di scegliere Ventimiglia come meta. Ringrazio tutti gli uffici comunali e Vama. L'importo è di 60mila euro".

Sarà un Capodanno all'insegna del divertimento. "Avremo stand enogastronomici e non mancherà l'elemento artistico. I cancelli verranno aperti alle 17“ - svela Calcopietro - "Il via sarà alle 20 con i presentatori, dj set, schetch comici. Dalle 23 ci sarà il concerto live con brani anni '80 e '90. Vi saranno poi l'intervento di sindaco e assessore in attesa della mezzanotte. La festa continuerà dopo la mezzanotte fino alle due. Il cambio di location potrebbe creare disagi ai residenti ma faremo di tutto per coinvolgere abitanti e ristoranti".

"Metteremo un palco più grande" - fa sapere Maurizio Praticò - "Faremo un lavoro diverso rispetto all'anno scorso. Stiamo pensando se montare di nuovo la passerella. A livello tecnico faremo un bel lavoro".

"Avremo eccellenze comunali, del comprensorio e del Piemonte. Ci saranno cocktail, vino e birra. Ci saranno diverse proposte gastronomiche" - dice Diego Lupano.