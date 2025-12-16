X-Mas Cup: l’ultimo torneo dell’anno degli X-Treme Hornets

Dopo il grande successo dell’Open Day dello scorso sabato, gli X-Treme Hornets, guidati dal leader Alessandro Gorlatto, chiudono l’anno con un evento speciale: la X-Mas Cup.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre, in collaborazione con l’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia, che ospiterà il torneo a premi. Le iscrizioni inizieranno alle 15:00, mentre alle 15:30 prenderà il via il divertimento.

Il pomeriggio sarà ricco di attività: i partecipanti potranno sfidarsi nelle battaglie di Beyblade X, cimentandosi per conquistare il primo premio. Non mancheranno postazioni di gioco libero aperte a tutti coloro che vorranno provare, oltre a momenti di relax con pandoro e cioccolata calda offerti ai giocatori.

Le famiglie potranno così trascorrere un pomeriggio divertente in una location accogliente e sicura, come sempre garantito dall’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia.

Ma le opportunità di scoprire il mondo di Beyblade X non finiscono qui. Sempre sabato 20 dicembre, durante l’evento “Cometa”, sarà possibile giocare anche a Sanremo, presso il parco di Villa Ormond, dalle 14:30 alle 17:00. L’evento offrirà laboratori natalizi, musica, sport, lettura, scambio di giochi e, naturalmente, le trottole che stanno conquistando sempre più appassionati.

Un’occasione imperdibile per famiglie e bambini di divertirsi, socializzare e vivere la magia del Natale attraverso giochi e tornei all’insegna della sana competizione.