Bordighera rende omaggio alla Regina Margherita: una giornata dedicata alla prima Sovrana d'Italia

Il fascino e il prestigio della storia sabauda tornano a risplendere nella Riviera di Ponente. Il prossimo 4 gennaio, la città di Bordighera sarà lo scenario di un importante evento commemorativo in onore della Regina Margherita di Savoia, nel ricordo dell'anniversario della sua dipartita.

L'iniziativa è promossa dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Mortara, realtà da sempre impegnata nella valorizzazione della memoria storica e dei valori cristiani, che per l'occasione ha saputo tessere una rete di collaborazioni di alto profilo. L'evento gode infatti del patrocinio e della cooperazione del Centro Studi Risorgimentali Lomellino e del Gruppo Savoia (Delegazione Piemonte e Liguria).

La celebrazione avrà inizio alle 10 presso la Chiesa di Terrasanta, cuore pulsante della spiritualità locale, dove verrà officiata una Santa Messa solenne. Un momento di raccoglimento che vuole onorare non solo la figura istituzionale, ma anche la profonda devozione e lo spirito caritatevole che contraddistinsero la vita della Sovrana. Al termine della funzione, il corteo si sposterà dinanzi al monumento dedicato alla Regina Margherita per la deposizione di un omaggio floreale. Un gesto simbolico volto a rinnovare la gratitudine di un territorio che Margherita scelse come sua dimora prediletta, contribuendo in modo decisivo al prestigio e allo sviluppo culturale di Bordighera.

A sottolineare il valore scientifico e istituzionale della ricorrenza, parteciperanno illustri esponenti della cultura e della tradizione sabauda:

La Dott.ssa Vittoria Aicardi , Presidente del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Mortara;

Il Sig. Marco Lovison, Delegato del Gruppo Savoia per le regioni Piemonte e Liguria.

Un legame che non sbiadisce

Ricordare la Regina Margherita oggi significa riscoprire le radici di un’Italia che guardava al futuro con eleganza e spirito di unità. La sua presenza a Bordighera trasformò la città in un crocevia internazionale di arte e cultura; con questa commemorazione, gli organizzatori intendono mantenere vivo il "genio" della prima Regina d'Italia, offrendo alla cittadinanza un'occasione di riflessione sulla propria identità storica.

L'appuntamento è aperto a tutti i cittadini, agli appassionati di storia e a chiunque desideri rendere omaggio a una figura femminile che ha segnato un'epoca.