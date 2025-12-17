Sanremo: Villa Nobel ospita la mostra di Elio Lentini “Forme e variazioni del tempo”

Prosegue fino al 19 dicembre, nei saloni di Villa Nobel a Sanremo, la mostra dell’artista Elio Lentini “Forme e variazioni del tempo”, allestita in collaborazione con il Club Inner Wheel di Sanremo. L’esposizione è stata inaugurata mercoledì 10 dicembre alla presenza dell’artista e di un numeroso pubblico.

Nel corso dell’inaugurazione, la presidente del Club Inner Wheel di Sanremo, Marina Remaggi, ha presentato Elio Lentini illustrando lo spirito creativo che anima le sue opere. L’incontro è stato anche l’occasione per la presentazione del libro dell’artista “L’arte è pensiero che diventa forma”, introdotto e raccontato da Marco Innocenti.

L’evento è stato ulteriormente impreziosito dalla donazione, da parte di Lentini, di un’opera realizzata appositamente per Villa Nobel, che entrerà a far parte del patrimonio della celebre dimora e resterà a disposizione dei visitatori. In contemporanea, l’artista ha voluto omaggiare il Club Inner Wheel di Sanremo con due litografie.

La mostra raccoglie sculture, litografie e incisioni, offrendo al pubblico un percorso immersivo nell’universo poetico e visivo di Elio Lentini. L’esposizione è visitabile nei giorni 11, 12, 16, 17, 18 e 19 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30.