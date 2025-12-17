 / Eventi

Sanremo: Villa Nobel ospita la mostra di Elio Lentini “Forme e variazioni del tempo”

La presidente del Club Inner Wheel di Sanremo, Marina Remaggi, ha presentato Elio Lentini illustrando lo spirito creativo che anima le sue opere

Prosegue fino al 19 dicembre, nei saloni di Villa Nobel a Sanremo, la mostra dell’artista Elio Lentini “Forme e variazioni del tempo”, allestita in collaborazione con il Club Inner Wheel di Sanremo. L’esposizione è stata inaugurata mercoledì 10 dicembre alla presenza dell’artista e di un numeroso pubblico.

Nel corso dell’inaugurazione, la presidente del Club Inner Wheel di Sanremo, Marina Remaggi, ha presentato Elio Lentini illustrando lo spirito creativo che anima le sue opere. L’incontro è stato anche l’occasione per la presentazione del libro dell’artista “L’arte è pensiero che diventa forma”, introdotto e raccontato da Marco Innocenti.

L’evento è stato ulteriormente impreziosito dalla donazione, da parte di Lentini, di un’opera realizzata appositamente per Villa Nobel, che entrerà a far parte del patrimonio della celebre dimora e resterà a disposizione dei visitatori. In contemporanea, l’artista ha voluto omaggiare il Club Inner Wheel di Sanremo con due litografie.

La mostra raccoglie sculture, litografie e incisioni, offrendo al pubblico un percorso immersivo nell’universo poetico e visivo di Elio Lentini. L’esposizione è visitabile nei giorni 11, 12, 16, 17, 18 e 19 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30.

