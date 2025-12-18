Ventimiglia: ultima lezione del corso di Geopolitica e Globalizzazione all'Unitre Intemelia

Oggi, giovedì 18 dicembre, alle ore 15.30 presso l’Unitre Intemelia di Ventimiglia in Via Sottoconvento, si terrà l’ultima lezione del corso di Geopolitica e Globalizzazione prima della pausa natalizia.

L’appuntamento segna la conclusione del primo semestre delle attività didattiche e sarà dedicato a un dibattito finale con gli allievi sull’opera cinematografica 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.

Durante il semestre, il corso ha posto particolare attenzione al tema del Transumanesimo, affrontato attraverso l’analisi di opere cinematografiche di diversi autori e con approfondimenti dedicati a Federico Faggin, fisico e inventore vicentino, padre del personal computer, del touch pad e del touch screen. Faggin, residente da cinquant’anni in California nella Silicon Valley, ha sviluppato una teoria quantistica della conoscenza e della coscienza, sottolineando la sua unicità nell’essere umano e opponendosi allo scientismo che riduce l’uomo a semplice macchina.

In occasione della lezione conclusiva, il docente del corso, prof. Giancarlo Memmo, donerà agli allievi il suo saggio Economia del dono, gli spazi di gratuità all’epoca dell’economia di mercato, che costituirà il tema centrale del secondo semestre. L’opera intende esplorare forme alternative di economia, capaci di integrare e rivedere criticamente il modello di globalizzazione liberista dominante.

Da segnalare che il prossimo sabato 20 dicembre l'Unitre Intemelia si stringerà ai suoi soci con la tradizionale "Festa degli Auguri". Alle ore 15,30 presso il Seminario Diocesiano di Bordighera il pomeriggio vedrà un momento musicale con il M.o Lorenzo Spinella che si esibirà sul famoso organo a canne orizzontali .Seguirà la visita al Presepe Napoletano mirabilmente allestito da Francesco Sacco.

La giornata di festa si concluderà con un momento conviviale.

L'Unitre parteciperà alla data del 17 gennaio alla rappresentazione dell'opera lirica "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi al Teatro Carlo Felice di Genova. Allo scopo vi è stata una preparazione culturale e musicale da parte del prof. Roberto Criscuolo ,già Dirigente Scolastico ed esperto di musica lirica.

Le lezioni riprenderanno normalmente con il prossimo 7 gennaio nelle due sedi.