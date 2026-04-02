Vallebona, incontro su “L’alimentazione in famiglia” con il dottor Elio D’Annunzio

Un momento di riflessione e approfondimento dedicato al tema della nutrizione e del benessere, mercoledì 22 aprile alle ore 20:30 presso la sala polivalente di Vallebona, dove si terrà l’incontro “L’alimentazione in famiglia” con il dottor Elio D’Annunzio.

L’appuntamento si concentrerà sull’importanza dell’alimentazione, soprattutto nei primi anni di vita, quando una corretta nutrizione contribuisce in modo decisivo alla crescita e alla formazione degli organi, ponendo le basi per una vita sana anche in età adulta.

Durante la serata verrà approfondito il valore di un’alimentazione naturale, basata su prodotti derivati da coltivazioni e allevamenti rispettosi dell’ambiente, come quelli biologici e biodinamici. Un approccio che non solo favorisce la salute individuale, ma contribuisce anche al benessere della società e dell’ecosistema.

L’incontro, aperto a tutti, rappresenta un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza sul rapporto tra cibo, salute e qualità della vita, in un’ottica che abbraccia corpo, animo e spirito.