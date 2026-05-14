Ospedale di Sanremo, "Cardiologia è un'eccellenza": i ringraziamenti di una lettrice

"Il reparto di Cardiologia all'ospedale di Sanremo è un'eccellenza" - dice una lettrice bordigotta, che preferisce rimanere anonima, che desidera ringraziare pubblicamente lo staff del reparto di Cardiologia dell'ospedale di Sanremo, in particolar modo quello dell'Unità di terapia intensiva coronarica Utic.

"Sono stata ricoverata in terapia intensiva nel reparto di Cardiologia e così ho potuto verificare di persona che i componenti dello staff sono davvero l'eccellenza, sia a livello umano che per quanto riguarda il metodo di cura" - sottolinea la bordigotta.

"Desidero, perciò, fare un ringraziamento speciale allo staff della terapia intensiva della Cardiologia e a tutto il reparto" - afferma.