Maltempo in Liguria, Imperiese nella morsa del Libeccio: raffiche fino a 100 km/h e mareggiate con onde di 9 metri

La Liguria si prepara a vivere ore particolarmente difficili sul fronte meteorologico, con la provincia di Imperia in prima linea per gli effetti del violento rinforzo dei venti meridionali. Dalle prime ore della giornata il Libeccio ha iniziato a soffiare con intensità crescente soprattutto sul Ponente ligure, provocando un rapido aumento dei valori registrati dagli anemometri. A destare maggiore preoccupazione è soprattutto l’Imperiese, dove nelle prossime ore sono attese raffiche fino a 100 km/h, condizioni tipiche di una vera e propria burrasca forte. Già nelle ultime ore a Monte Maure si sono registrate raffiche vicine agli 80 km/h, mentre il mare ha iniziato a ingrossarsi rapidamente lungo tutta la costa.

La situazione sul fronte marittimo è destinata a peggiorare ulteriormente nel corso del pomeriggio e della serata. La boa Ispra di La Spezia ha già rilevato onde significative di quasi 2 metri e picchi superiori ai 3 metri nelle prime ore del mattino, ma le previsioni indicano un deciso incremento del moto ondoso su tutto il litorale ligure. Sono infatti attese onde significative fino a 5-6 metri, con onde massime comprese tra 8 e 9 metri e periodo di 8-9 secondi. Per questo motivo è prevista una mareggiata intensa su tutte le coste liguri, con particolare attenzione anche ai tratti esposti del Ponente. Le autorità invitano alla massima prudenza lungo moli, passeggiate a mare e arenili.

Nel corso della seconda parte della giornata il transito di una vasta saccatura porterà inoltre condizioni di forte instabilità atmosferica. Su gran parte della regione, compreso l’Imperiese, sarà presente una bassa probabilità di temporali forti, con possibili grandinate locali, fulmini e improvvisi colpi di vento. I fenomeni più intensi sono attesi soprattutto nelle aree interne e sui rilievi. La fase perturbata proseguirà anche domani, quando persisteranno condizioni di instabilità dovute all’ingresso di aria fredda in quota. Sulla zona A continueranno a soffiare venti sostenuti da sud-ovest con raffiche fino a 50-60 km/h, mentre il mare resterà agitato, soprattutto nella notte e nelle prime ore della giornata.

Il peggioramento sarà accompagnato anche da un sensibile calo termico. Sabato lo zero termico scenderà fino a quota 1300-1440 metri, favorendo persino qualche possibile fiocco di neve sui rilievi appenninici del Levante ligure. Le condizioni meteo dovrebbero però migliorare progressivamente dalla serata di sabato. Domenica si preannuncia una giornata stabile e soleggiata, con temperature in rialzo e un ritorno a condizioni decisamente più gradevoli anche sulla provincia di Imperia e su tutta la Liguria.