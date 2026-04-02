Vallecrosia al Mare, si avvicina la Pasqua: via Crucis cittadina sul lungomare (Foto)

Via Crucis cittadina sul lungomare a Vallecrosia al Mare. Le parrocchie di Maria Ausiliatrice e San Rocco si riuniranno il Venerdì Santo, il 3 aprile, alle 20.45 in fondo a via C. Colombo, nei pressi di "Largo Marinai d'Italia", per ricostruire e commemorare il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione.

Per l'occasione parteciperanno anche il gruppo Alpini, la Protezione civile, il gruppo scouts di Genova, la Croce Azzurra Misericordia, la Protezione civile, i Marinai d'Italia, la Croce Rossa, il Cnos-Fap, varie associazioni, operatori della Pastorale e commercianti. "Le due parrocchie si ritroveranno per la via Crucis cittadina, sarà suggestiva perché sarà sul mare" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Vi sarà un portantino per ogni stazione. Il portantino della I stazione sarà Fabrizio Bussolino, un disabile; nella II stazione sarà un rappresentante comunale, il sindaco Fabio Perri; nella terza stazione un alpino, Giuseppe Turone; nella IV stazione un rappresentante della Croce Azzurra Misericordia, Claudia Barberis; nella V stazione un insegnante Cnos, Franco Banaudi; nella VI stazione un rappresentante della Croce Rossa, Mario Manna; nella VII stazione un giovane, Tommaso Rosetto; nella VIII stazione un pescatore, Manuele Luccisano; nella IX stazione un marinaio, Giorgio Pocorobba; nella X stazione un papà, Alberto Fenoglio; nella XI stazione un rappresentante della Protezione civile, Gianfranco Musimeci; nella XII una mamma, Lara Burzio; nella XIII stazione un rappresentante dell'oratorio Don Bosco, Alessandro Noto e nella XIV stazione una suora della Carità, suor Rita. Per la stazione dedicata alla morte di Gesù allestiremo un piccolo calvario sulla spiaggia e, quindi, vi sarà un promontorio di sabbia dove vi saranno tre croci. Sarà un momento di riflessione e condivisione. L'idea è di coinvolgere tutta la comunità. In caso di pioggia la via Crucis sarà nella chiesa di Maria Ausiliatrice".

Momenti di preghiera, di incontro e di riflessione, in occasione della Quaresima, verranno proposti dalla parrocchia di San Rocco nel Triduo Pasquale. "Partirà il 2 aprile" - dice don Rito - "Alle 20.30 verrà celebrata la santa messa in 'Coena Domini' e si terrà la lavanda dei piedi. Vi sarà la reposizione del Santissimo nel santuario di San Rocco. Il santuario rimarrà aperto fino alle 23.30 per la preghiera personale. Il Venerdì Santo alle 8 vi sarà l'ufficio di letture e lodi mattutine, alle 18 la liturgia della passione di Gesù e alle 20.45 la via Crucis cittadina. Sabato Santo alle 8 vi sarà nuovamente l'ufficio di letture e lodi mattutine mentre alle 21 la solenne veglia pasquale con la benedizione del fuoco, la benedizione dell'acqua lustrale e il rinnovo della promessa battesimale. Infine, nella domenica di Pasqua si svolgeranno le sante messe come previsto nel giorno della domenica".