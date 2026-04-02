Lions Club Ventimiglia accoglie tre nuovi soci e annuncia il Lions Day dell’11 e 12 aprile a Bordighera

Il Lions Club Ventimiglia ha vissuto una serata significativa lo scorso 26 marzo, accogliendo con entusiasmo tre nuovi soci nella propria comunità. L’incontro si è svolto nella suggestiva cornice dell’agriturismo A Ca’ du Nonu, trasformato per l’occasione in un luogo di condivisione e partecipazione.

Durante la serata, la cerimonia di ingresso è stata celebrata secondo la tradizione lionistica, con il rito dell’accensione delle candele: un gesto simbolico che rappresenta nuova luce, impegno e responsabilità verso l’associazione e il territorio.

I nuovi ingressi – Beatrice Palmero, docente di filosofia e storia al liceo Cassini di Sanremo, Santo Russo, già dipendente bancario e presidente del Comitato di quartiere di San Secondo a Ventimiglia, e Mauro Merlenghi, ex tecnico e presidente del Circolo della Castagnola – “rappresentano un importante arricchimento umano e progettuale per il Club”. Non si tratta solo di nuovi numeri, ma di energie, idee e sensibilità che rafforzano la capacità dell’associazione di incidere positivamente sul territorio.

Fondamentali restano i valori di collaborazione e amicizia che da sempre contraddistinguono il Lions Club: condividere obiettivi, sostenersi e lavorare insieme per il bene della collettività è la base di ogni attività.

Durante la serata, alla quale hanno partecipato anche soci di altri club, è stato inoltre ricordato il prossimo Lions Day, in programma l’11 e 12 aprile a Bordighera, dove i club del distretto presenteranno alla cittadinanza i propri service tra i giardini del Palazzo del Parco e il lungomare Argentina.