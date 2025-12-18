Sanremo: lo Swing Corner si trasferisce in piazza Borea d’Olmo e presenta la sua 12esima edizione

Sotto le feste di Natale ormai c’è un pubblico fidelizzato che attende i concerti dello “Swing Corner of Christmas”, la rassegna ideata e diretta a partire dal 2012 dal maestro Freddy Colt, musicista e operatore culturale sanremese noto nell’ambiente musicale come “il Sultano dello Swing”. È infatti a questo particolare stile musicale, a cavallo tra jazz, canzone e danza, che la rassegna viene dedicata e le proposte artistiche vengono selezionate con cura per proporre al pubblico complessi e solisti di gradevole ascolto e bravura.

L’assessorato al Turismo del Comune, da sempre partner di questa iniziativa, ha inserito la dodicesima edizione dello “Swing Corner” tra le manifestazioni indette per dare un colore di festa al centro cittadino nel periodo natalizio. Quest’anno i quattro concertini non saranno più sotto il portico del Palafiori ma verranno ospitati sul palco di Piazza Borea d’Olmo.

Ecco in sintesi il programma: venerdì 19 dicembre alle ore 16 si apre con una formazione che propone jazz manouche insieme ad alcune vecchie canzoni sincopate italiane: il trio guidato dal chitarrista e cantante italo-belga Jonathan Manes; il secondo concerto – mercoledì 24 – vedrà il connubio tra il virtuoso violinista sanremese Davide Laura e il trio genovese dell’altrettanto virtuoso chitarrista Simone Cosso, a formare un inedito quartetto che offre un repertorio di jazz tradizionale con un omaggio a Stéphane Grappelli; mercoledì 31 l’anno 2025 si chiude con il Freddy Colt Swingtet, formazione “resident” che proporrà, in versione strumentale, motivi “evergreen” americani e italiani; e infine la chiusura di questa dodicesima edizione avverrà ad inizio anno nuovo, venerdì 2 gennaio 2026, con i classici del jazz interpretati da Luciano Capurro & Friends, un quintetto capeggiato dal noto musicista matuziano. Tutti i concerti hanno inizio alle ore 16.

Sanremo è, per i dignitari del Sultanato dello Swing, la “Capitale” e l’iniziativa dello “Swing Corner” non va che a confermarlo. La rassegna gode inoltre del patrocinio morale della Fondazione “Lelio Luttazzi” di Roma e del Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo che come ogni anno trasmetterà in differita i quattro concerti sulla sua emittente online Radio Il Discobolo.

Gli appassionati dello swing, e in generale coloro che amano la buona musica acustica, non possono perdersi i quattro appuntamenti in piazza Borea d’Olmo