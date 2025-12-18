Open Day a Sanremo per asilo e scuola Steineriana di Vallebona

L’Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona organizza un Open Day Sabato 17 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 al Palazzo Roverizio, via Privata Escoffier 29, Sanremo, pensato per incontrare famiglie, insegnanti ed educatori interessati ad approfondire la pedagogia Waldorf e il progetto educativo dell’associazione.

La mattinata si aprirà con un momento dedicato ai bambini dai 3 anni in su, che assisteranno a un breve spettacolo di marionette realizzato e interpretato da maestre e da genitori.

Seguirà una (breve) presentazione del piano di studi con un approfondimento riguardo le attività manuali nella scuola Steineriana, quale strumento propedeutico allo sviluppo neurosensoriale e cognitivo nei bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Al termine sarà possibile dialogare con le insegnanti e i genitori dell’ asilo e della scuola, disponibili a condividere la propria esperienza.

E’ gradita la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail waldorfvallebona@libero.it oppure telefonando al +39-335.746.1927 (Paola) o anche compilando la richiesta per partecipare all’incontro scaricabile dal sito dell’Associazione WWW.ASSOCIAZIONE STEINERIANA VALLEBONA.IT

Per maggiori informazioni sull’Associazione, le sue attività e le necessarie iscrizioni, è possibile visitare il sito www.associazionesteinerianavallebona.it