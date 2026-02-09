Sanremo: gli studenti del Liceo Cassini in stage linguistico a Cannes (Foto)

Si è rinnovata anche quest’anno, per il quarto consecutivo, la tradizione dello stage linguistico di francese a Cannes organizzato dal Liceo Cassini. Dal 1° al 7 febbraio, 39 studenti delle classi 2R, 2S, 2T, 2V, 3R e 3V hanno partecipato alla settimana di formazione intensiva presso l’Institut Grand Bleu, vivendo un’esperienza di apprendimento autentico e coinvolgente.

Le lezioni con i professori madrelingua, la guida attenta e appassionata e le numerose attività sul territorio hanno permesso ai ragazzi di migliorare le proprie competenze linguistiche in un contesto dinamico e stimolante. Un progetto che, oltre allo studio, favorisce la crescita personale e la creazione di un clima relazionale sereno, capace di rafforzare i legami tra gli studenti anche al di fuori dell’aula.

Il programma pomeridiano ha previsto diverse escursioni alla scoperta della Costa Azzurra: da Nizza ad Antibes, da Grasse a Cannes, fino al borgo di Mandelieu con il suggestivo Château de La Napoule. A chiudere la settimana, una partecipatissima serata crêpe, occasione perfetta per condividere gli ultimi momenti insieme.

Ancora una volta, il Liceo Cassini conferma la propria vocazione internazionale, promuovendo una scuola capace di unire formazione linguistica e crescita culturale, offrendo ai ragazzi esperienze che arricchiscono il percorso scolastico e personale. Le docenti accompagnatrici, Sabrina Cipriano e Sara Di Vittori, hanno già dato appuntamento alla prossima edizione, pronte a rinnovare un progetto che continua a riscuotere grande entusiasmo.