Ventimiglia: gli studenti del Polo Web Community Manager celebrano l’80° della Repubblica ricordando la Resistenza

Un anticipo simbolico per un anniversario importante. Il percorso che ha portato la classe 1Q del corso Web Community Manager dell’Istituto Fermi–Polo Montale a celebrare l’80° anniversario della Repubblica italiana è iniziato il 9 febbraio, ben prima del 2 giugno 2026, per rispettare le scadenze del concorso nazionale “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola: lezioni di Costituzione”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica.

Il progetto presentato, dal titolo “Dai resistenti ai piccoli cittadini: pillole di memoria ricostituenti”, era stato selezionato già nel novembre 2025 per accedere alla fase finale, che richiedeva la consegna del prodotto multimediale entro metà febbraio. Guidati dai docenti referenti Elena Gratteri e Davide Barella, gli studenti hanno lavorato in modo trasversale tra educazione civica e didattica orientativa, valorizzando i talenti individuali e approfondendo la Costituzione, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza nel territorio ventimigliese.

Dopo lo studio storico, i ragazzi hanno realizzato una serie di interviste in forma di video podcast, ispirate agli articoli della Costituzione che li avevano colpiti maggiormente. Le testimonianze sono state raccolte grazie alla collaborazione del direttore di Caritas Intemelia Christian Papini e del fonico Emiliano Federzoni, con riprese professionali all’Emporio Caritas. Tra i protagonisti figurano lo storico Sergio Pallanca e il Cav. Dario Canavese, memoria diretta degli eventi narrati.

Altre interviste sono state registrate dagli studenti presso la RSA di Latte – Fondazione Chiappori, dove alcuni ospiti hanno raccontato in prima persona il fascismo, la guerra e la nascita della Repubblica. Un momento particolarmente significativo è stato l’incontro con Sergio Marcenaro, ultimo partigiano vivente della provincia di Imperia, che ha condiviso la sua esperienza nella Resistenza.

La seconda parte del progetto, dedicata alle “pillole di memoria ricostituenti”, ha visto gli studenti rivolgersi ai bambini della scuola primaria Biancheri di Ventimiglia, spiegando in modo semplice i primi dodici articoli della Costituzione attraverso video podcast pensati per i più piccoli.

Il 9 febbraio, durante la presentazione ufficiale davanti a un pubblico composto da studenti del Fermi–Montale e alunni della primaria, sono intervenuti anche i protagonisti dei video. Pallanca ha illustrato l’eccidio di Grimaldi, mentre Canavese ha raccontato un episodio familiare legato alla guerra. Presenti anche la professoressa Graziella Biga per l’ANPI e la professoressa Anna Peroglio Biasa per l’ANED, che hanno ricordato l’importanza della memoria storica e donato alla scuola testi e materiali sulla deportazione politica.

Il direttore Caritas Christian Papini ha chiuso gli interventi con un parallelismo tra la Ventimiglia del passato e quella di oggi, sottolineando il valore della testimonianza. La giornata si è conclusa con l’Inno di Mameli, eseguito alla chitarra elettrica dallo studente Lorenzo Romeo, accolto da un lungo applauso rivolto anche ai moderatori dell’evento e agli studenti che hanno curato la parte tecnica e organizzativa.