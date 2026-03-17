Ventimiglia, AIRC all'Istituto Comprensivo Cavour nell’ambito dell’iniziativa "Incontro con la ricerca”

Venerdì 13 marzo presso l’Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia si è svolto un importante incontro informativo dedicato alla ricerca scientifica e alla prevenzione dei tumori, nell’ambito dell’iniziativa "Incontro con la ricerca” promossa dall’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado dei plessi di Roverino e Ventimiglia Alta, che hanno incontrato la dott.ssa Marta Serafini dell’AIRC. La dottoressa ha guidato i ragazzi in un percorso informativo volto a far conoscere il mondo della ricerca scientifica e l’importanza della prevenzione, offrendo loro un’occasione di approfondimento e confronto su tematiche di grande rilevanza per la salute e la società.

L’intervento si è articolato principalmente su tre aspetti fondamentali. In primo luogo, la dottoressa ha presentato l’associazione AIRC, illustrandone la missione e il ruolo fondamentale nel sostenere la ricerca scientifica sul cancro. Attraverso il finanziamento di progetti e il supporto ai ricercatori, l’associazione contribuisce in modo significativo ai progressi della medicina e allo sviluppo di nuove cure.

Successivamente è stato affrontato il tema del lavoro del ricercatore. La dottoressa Serafini ha spiegato ai ragazzi quale sia il percorso di studi necessario per intraprendere questa carriera, sottolineando l’importanza della curiosità scientifica, dell’impegno nello studio e della passione per la ricerca. Questo momento ha permesso agli studenti di avvicinarsi al mondo della scienza e di comprendere meglio come nasce il lavoro nei laboratori di ricerca.

L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata alla prevenzione e ai principali fattori di rischio legati allo sviluppo dei tumori. In modo chiaro e accessibile, la dottoressa ha illustrato come alcune scelte quotidiane possano contribuire a ridurre i rischi, sottolineando l’importanza di uno stile di vita sano, di una corretta alimentazione e dell’attività fisica.

I ragazzi hanno partecipato con grande interesse all’incontro, ponendo numerosi quesiti ai quali la dott.ssa Serafini ha risposto con disponibilità e chiarezza, creando un momento di dialogo e confronto molto partecipato.

L’iniziativa si è rivelata un’importante occasione di sensibilizzazione e crescita per gli studenti, che hanno potuto conoscere più da vicino il valore della ricerca scientifica e l’importanza della prevenzione per la tutela della salute.

Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa Marta Serafini per la disponibilità, l'impegno e la cura con cui ha preparato e presentato l'incontro e per aver condiviso la sua esperienza e la sua passione per la ricerca.

Un ringraziamento speciale va anche all'AIRC per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno a sostegno della ricerca scientifica e della prevenzione.

Infine, si ringrazia la dirigente scolastica, dott.ssa Antonella Costanza, la referente alla salute dell’Istituto, Elisabetta Ferrero e le docenti del dipartimento di Matematica e Scienze della scuola secondaria di primo grado per aver reso possibile questo incontro, offrendo agli studenti un'opportunità unica di crescita e di approfondimento.