 / Scuola

Scuola | 13 marzo 2026, 15:14

Due alunni dell’IC Valnervia alla finale nazionale dei Campionati di Astronomia

Grandissimo risultato per l’IC Valnervia che ha visto qualificarsi per la Finale dei campionati di astronomia INAF 2026  ben due alunni, Tommaso Cavassa e Lorenzo Parisi che frequentano la terza media a Dolceacqua

Tommaso Cavassa e Lorenzo Parisi

Tommaso Cavassa e Lorenzo Parisi

Grandissimo risultato per l’IC Valnervia che ha visto qualificarsi per la Finale dei campionati di astronomia INAF 2026  ben due alunni, Tommaso Cavassa e Lorenzo Parisi che frequentano la terza media a Dolceacqua.

I campionati di astronomia sono la massima competizione scolastica in ambito scientifico in Italia e si svolge sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione. All’inizio della competizione erano presenti circa 10000 alunni di tutte le Scuole d’Italia, dopo la prima fase solo 363 erano rimasti in lizza e solo i primi 20 della gara Interregionale si sono qualificati per la finale che si terrà a Monza dal 27 al 29 aprile. La selezione è stata durissima e si è svolta per la Liguria al Liceo Aprosio di Ventimiglia.

E’ un risultato straordinario per i due alunni e per tutto l’Istituto Val Nervia - dichiara il professor Bonacini Cristian che si è occupato della preparazione degli alunni - attraverso il laboratorio di astronomia inserito tra i progetti dell’Istituto è stato possibile sviluppare la matematica e in particolare il problem solving in un campo specifico e molto affascinante come l’astronomia. L’IC Val Nervia si proietta quindi nel futuro e attraverso progetti coinvolgenti e di attualità sviluppa le competenze dei suoi alunni. 

Un ringraziamento speciale al Dirigente prof. Francesco Lettieri che ha sempre creduto nel progetto e ha reso possibile la sua realizzazione.  Ora per i due alunni Cavassa e Parisi appuntamento a Monza al Liceo Scientifico Statale “P. Frisi” a fine aprile".

I vincitori della competizione riceveranno la medaglia d’oro Margherita Hack e la menzione speciale del MIM . Infine, in accordo con il regolamento delle International Olympiad on Astronomy and Astrophysics al termine della competizione sarà selezionata la Squadra Italiana che parteciperà alle finali IOAA (campionato mondiale di astronomia) 2026.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium