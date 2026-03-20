L’Istituto Comprensivo Bordighera conquista la medaglia d’oro di Tag Rugby e, di conseguenza, l'accesso alla fase regionale in programma a Genova.

L'I.C. Bordighera, martedì 17 marzo, al campo sportivo di Pian di Poma a Sanremo, ha, infatti, partecipato alla fase provinciale dei nuovi giochi della gioventù di TAG-Rugby per le scuole secondarie di primo grado. "Il TAG Rugby è una versione del rugby senza contatto, in cui al posto dei placcaggi si staccano delle 'tag', strisce, attaccate alla cintura degli avversari. È uno sport dinamico e divertente che sviluppa velocità, collaborazione e rispetto delle regole" - fa sapere l’Istituto Comprensivo Bordighera che ha partecipato con una squadra composta da sei ragazzi e sei ragazze della classe 2ªA, che hanno conquistato il primo posto salendo così sul gradino più alto del podio.

"I giovani campioni che hanno superato l’Istituto Sauro di Imperia e l’I.C. Sanremo Centro Ponente sono Crystal Barberis, Gaia Belfiore, Valeria Megale, Maria Sofia Pislea, Elisabeth Maria Russello Maiga, Giacomo Borfiga, Leonardo Capello, Jacopo Di Lernia, Fabio Fiandrino, Pietro Marchetta e Ian Settime" - svela l'I.C. Bordighera - "La vittoria ha permesso alla squadra di conquistare l’accesso alla fase regionale in programma il 23 aprile a Genova. Ad accompagnarli in questa esperienza i docenti Alessandro Spataro e Alessandro Castaldo. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente scolastico Tiziana Montemarani".