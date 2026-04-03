Sanremo, scuola protagonista: studenti e progetti al centro della crescita culturale della città

Un ponte culturale tra Sanremo e Roma nel nome di Eugenio Scalfari: è questo il cuore del progetto “Sulle orme di Scalfari”, nato dalla collaborazione tra il Liceo Cassini e il Liceo Mamiani e capace di trasformarsi in un modello virtuoso di formazione.

L’iniziativa prende spunto proprio dal legame biografico del celebre giornalista con i due istituti: dopo gli studi ginnasiali nella capitale, Scalfari completò il liceo a Sanremo, dove si trasferì con la famiglia. Da questa connessione è nata l’idea delle dirigenti Mara Ferrero e Tiziana Sallusti di costruire un percorso condiviso, incentrato su una figura che ha segnato profondamente la storia culturale italiana.

Il progetto ha coinvolto venti studenti, dieci per ciascun liceo, che hanno lavorato insieme a distanza utilizzando piattaforme digitali. I ragazzi si sono confrontati nella realizzazione di testi, podcast, interviste e ricerche, con un duplice obiettivo: approfondire la figura di Scalfari e riflettere sul ruolo del giornalismo nella società contemporanea, tra responsabilità dell’informazione e ricerca della verità.

Dal 30 marzo al 1° aprile si è conclusa la prima fase con la trasferta a Roma degli studenti sanremesi, ospitati nelle famiglie dei coetanei del Mamiani. Due giornate intense, arricchite da incontri di alto profilo come quello con i giornalisti Francesco Merlo e Antonio Gnoli, autori del libro dedicato a Scalfari, moderato dal vicedirettore di Repubblica Carlo Bonini.

Un momento particolarmente significativo è stato proprio l’incontro con Bonini nella sede nazionale del quotidiano, dove gli studenti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva nel mondo dell’informazione: dalla costruzione del giornale al rapporto tra carta e digitale, fino alle sfide poste dall’intelligenza artificiale.

“Sulle orme di Scalfari” dimostra come uno scambio scolastico possa diventare molto più di una semplice visita d’istruzione: un’esperienza completa, capace di unire contenuti culturali, crescita personale e sostenibilità, anche grazie all’ospitalità in famiglia che ha reso il percorso più autentico e accessibile.

Il progetto si concluderà dal 27 al 29 aprile con l’arrivo degli studenti romani a Sanremo. L’appuntamento finale è previsto al Casinò, dove verranno presentati gli elaborati realizzati, in occasione di un nuovo incontro con Carlo Bonini nell’ambito dei Martedì Letterari: un momento aperto alla città per condividere i risultati di un’esperienza che ha saputo coniugare memoria, formazione e futuro.