Ventimiglia, il Liceo Aprosio sempre più internazionale: studenti in Slovenia tra cultura e innovazione

Il Liceo Aprosio rafforza la propria vocazione internazionale con una nuova esperienza Erasmus+ che ha portato, in questi giorni, una delegazione di studenti e docenti a Lubiana.

Grazie all’accreditamento Erasmus+ ottenuto nel 2023, il liceo ventimigliese è stato ospite del prestigioso Gimnazija Bežigrad, una delle scuole più rinomate del Paese. Al centro dell’esperienza il progetto “Artintelligence”, dedicato all’approfondimento del rapporto tra architettura e benessere urbano.

Un percorso formativo articolato che ha visto i ragazzi impegnati in workshop creativi, momenti di studio e un’immersione nella vita locale. Non sono mancate le escursioni nei luoghi più suggestivi della Slovenia, tra cui Lago di Bled, le Grotte di San Canziano, Planica, Capodistria e Pirano.

Durante il soggiorno, i 18 studenti – provenienti dai quattro indirizzi dell’istituto – hanno anche visitato la capitale slovena, il suo castello e il museo di storia locale, partecipando a passeggiate tematiche dedicate alla figura dell’architetto Jože Plečnik. I ragazzi sono stati ospitati da famiglie del posto, vivendo così un’autentica esperienza di scambio culturale.

Il percorso internazionale del liceo prosegue nel segno della continuità: nel 2023 lo scambio Erasmus aveva coinvolto la Polonia, mentre lo scorso anno era stata la volta della Spagna.

Lo scambio interculturale continuerà già nel mese di aprile, quando la delegazione slovena sarà ospitata a Ventimiglia. Per l’occasione, il Liceo Aprosio organizzerà attività didattiche, visite guidate e momenti di condivisione.

Sempre ad aprile, l’istituto accoglierà anche una studentessa cilena e una thailandese, confermando una visione sempre più aperta e globale. Nei giorni scorsi, inoltre, una docente proveniente da Dunkerque ha preso parte alle lezioni nell’ambito di un’esperienza di job shadowing.