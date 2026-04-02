Sanremo, all’Istituto Colombo si chiude il progetto “Guido bene, guido sicuro!”

Nei giorni scorsi all’Istituto di Istruzione Superiore Cristoforo Colombo di Sanremo si è concluso, per questo anno scolastico, il progetto di guida in sicurezza della moto “Guido bene, guido sicuro!” un appuntamento dedicato ai giovani per avvicinarli al mondo delle due ruote attraverso cultura, formazione e sicurezza.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Polizia Locale del Comune di Sanremo, il Moto Club BMS con gli istruttori della Federazione Motociclistica Italiana e la Croce Bianca di Imperia.

Il progetto consente di portare nelle scuole un messaggio concreto fatto di sport, responsabilità, consapevolezza e rispetto delle regole, parlando ai ragazzi con un linguaggio diretto e vicino al loro mondo.

E’ una modalità speciale per confrontarsi su un tema molto importante, la sicurezza nella circolazione stradale alla guida delle moto, veicoli molto diffusi a Sanremo e, al tempo stesso, considerati “utenti deboli” in quanto più vulnerabili rispetto alle automobili in caso di incidente stradale.

Gli studenti nei giorni precedenti hanno seguito una prima parte teorica a scuola, dove un pool di tecnici ha illustrato le principali norme di comportamento al codice della strada e le conseguenze in caso di violazione, abbigliamento specifico e tecnica di guida, basi del primo soccorso.

Il secondo incontro si è svolto nel piazzale della scuola, trasformato per l’occasione in un circuito e riservato ad uso esclusivo: con moto elettriche, giubbotti con protezioni, guanti e caschi, i ragazzi hanno sperimentato quanto illustrato dai tecnici, imparando le corrette modalità di guida attraverso slalom tra birilli e percorsi guidati.