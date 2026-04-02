Sanremo, gli studenti dell’Istituto Colombo diventano "ciceroni per un giorno" sulle tracce di Italo Calvino

Una giornata all’insegna della letteratura, dell’identità e della valorizzazione del patrimonio culturale ha visto protagonisti gli studenti dell’IIS Colombo di Sanremo e dell’IIS Gastaldi-Abba di Genova, uniti nel progetto di gemellaggio “Atlante Calvino” che prende le mosse dal progetto dell'Università di Ginevra.

L’iniziativa ha coinvolto la classe 2ªA AFM del Colombo e la 1ªD del Gastaldi-Abba, con l’obiettivo di approfondire la figura e le opere di Italo Calvino. Al centro del percorso, la lettura de "Il barone rampante", opera emblematica dello scrittore, che invita a riflettere su libertà, identità personale e partecipazione attiva.

Il romanzo è stato analizzato dagli studenti, con il supporto dei professori Alessia Polloli, Tania Laigueglia, Gaetano Valva, Generosa Arabia e Jessica di Crosta, Naji Alomleh, approfondendo i luoghi e gli incontri del protagonista attraverso un percorso interdisciplinare che ha portato alla realizzazione di podcast e cortometraggi originali.

Per suggellare il gemellaggio, gli studenti dell'IIS Gastaldi-Abba si sono recati nella Città dei fiori e hanno incontrato la 2ªA Amministrazione, finanza e marketing. I lavori degli studenti sono stati presentati durante l'incontro nell’aula magna dell’IIS Colombo, intitolata proprio a Italo Calvino.

A seguire, gli studenti del corso AFM hanno guidato i coetanei in un itinerario cittadino nei luoghi più significativi legati allo scrittore, assumendo il ruolo di “ciceroni per un giorno”. Il percorso ha unito in un’unica esperienza il centro storico della Pigna e i luoghi simbolo di Sanremo, da Piazza Bresca a Corso Imperatrice, dal Casinò al Teatro Centrale, mettendo in relazione diretta gli spazi della città con l’immaginario letterario calviniano.

L’esperienza si è rivelata un’importante occasione di scambio e partecipazione attiva: gli studenti non sono stati semplici spettatori, ma protagonisti consapevoli di un percorso condiviso. L'analisi della straordinaria vita del protagonista de "Il barone rampante" ha offerto uno spunto concreto per riflettere su cosa significhi costruire la propria identità mantenendo uno sguardo libero e critico sulla realtà.

Un progetto che conferma come l’opera di Italo Calvino resti attuale anche per i giovani di oggi, offrendo strumenti per sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole.