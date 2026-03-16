Bordighera, al plesso Montale le semifinali dei Giochi Matematici della Bocconi

Si sono svolte sabato 14 marzo, presso il plesso Montale dell’ISISS Fermi-Polo-Montale di Bordighera, le semifinali dei Giochi Matematici organizzati in collaborazione con la prestigiosa Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

La competizione si è tenuta dalle ore 14 alle 17 e ha coinvolto complessivamente sessanta studenti provenienti da diverse scuole.

La gara si è svolta in una data simbolica per il mondo scientifico, il 14 marzo, giorno dedicato al Pi Greco Day, e la scelta della sede non è stata casuale: il plesso Montale ospita infatti il Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate.

Le regole della competizione sono ormai consolidate. I partecipanti sono stati suddivisi nelle categorie L1, L1 plus, C1, C2 e GP. Durante la prova gli studenti hanno potuto utilizzare esclusivamente carta, penna e righello, mentre è stato vietato l’uso di calcolatrici o strumenti elettronici. Inoltre i concorrenti non hanno potuto lasciare l’aula prima che fosse trascorsa almeno un’ora dall’inizio della prova. La sorveglianza è stata particolarmente rigorosa per garantire il corretto svolgimento della gara.

Al termine delle prove è iniziato il lavoro di correzione da parte della responsabile locale, la professoressa Ludovica De Franco, affiancata dai docenti Anita Granili, Antonio Rao, Simona Currà, Maria Grazia Sommella e Maria Grazia Cristofori.

Le classifiche saranno elaborate in base al numero di risposte corrette fornite dai concorrenti; in caso di parità si terrà conto del punteggio ottenuto, del tempo impiegato per completare la prova e, come ulteriore criterio, dell’età del partecipante.

Nella settimana successiva alla gara la responsabile invierà le classifiche della sede del plesso Montale di Bordighera, suddivise per categoria. Anche per le semifinali, tuttavia, non verranno pubblicate le classifiche complete ma soltanto l’elenco degli studenti ammessi alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici.