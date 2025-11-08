Conclusi i lavori di riqualificazione, Camporosso inaugura il parcheggio di piazza D'Armi (Foto e video)

Camporosso inaugura il riqualificato parcheggio di piazza D'Armi. Alla presenza di autorità civili, della polizia locale e della cittadinanza, questa mattina, si è svolto il taglio del nastro.

Si sono, infatti, conclusi i lavori di riqualificazione del parcheggio, affidati alla ditta Masala Srl, iniziati lo scorso 22 settembre. L'area, grazie a un investimento complessivo di 123.000 euro, ora è caratterizzata da una pavimentazione con masselli in calcestruzzo, una grande aiuola verde lungo il margine del marciapiede, una quarantina di posti auto e sei per motocicli riservati ai residenti.

Con il taglio del nastro da oggi è stata, perciò, ufficialmente riaperta l’area in cui i cittadini potranno nuovamente parcheggiare i propri veicoli. "Siamo orgogliosi che, dopo poco più di un mese, tagliamo il nastro per inaugurare il nuovo parcheggio nel cuore di Camporosso mare" - dice il sindaco Davide Gibelli - "Riconsegniamo ai cittadini questo spazio così importante. Prima c'erano particolari disagi in questo parcheggio, soprattutto quando pioveva, perché vi erano avvallamenti, buche, polvere e fango. Questo intervento c'è stato sollecitato dai cittadini e noi lo abbiamo realizzato cercando di ottenere il risultato migliore. La pavimentazione precedente è stata sostituita con masselli autobloccanti, si tratta di una pavimentazione di ottima qualità. Prima c'erano una quarantina di posti auto e oggi ci sono nuovamente, sono stati semplicemente ridisegnati e riorganizzati, non sono stati eliminati posti auto rispetto a prima. Abbiamo avuto una particolare attenzione anche per lo spazio verde mantenendo le alberature esistenti, che abbiamo cercato di valorizzare, ed è stata realizzata una gradevole aiuola verde tra il marciapiede e il parcheggio. Mi auguro che tutte le persone che abitano qua abbiano cura di questo spazio. Ringrazio, infine, le ditte esecutrici, Masala e Tecnogiardini, i geometri Sgrò e Manfredini, che si sono occupati della progettazione e della direzione dei lavori, e gli uffici comunali perché è anche grazie a loro che quest'opera è stata conclusa con celerità e standard di qualità a cui teniamo particolarmente come amministrazione. Speriamo che tutta la cittadinanza sia soddisfatta e contenta del lavoro che è stato realizzato".