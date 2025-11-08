Badalucco aggiorna il Piano delle opere pubbliche, 2.27 milioni nel triennio: via ai lavori per strade, piazze e territorio

Il Consiglio comunale di Badalucco ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e del Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, definendo le priorità di intervento su infrastrutture, arredo urbano e sicurezza del territorio. La decisione, votata nella seduta del 16 luglio, rende immediatamente esecutivo il nuovo programma degli investimenti.

Nel documento aggiornato viene confermato un impegno economico complessivo di oltre 2,27 milioni di euro, di cui più della metà derivante da contributi statali, regionali o europei. Una quota rilevante delle risorse arriva inoltre dalla dismissione dell’immobile comunale “La Rocca”, valutato 612 mila euro, la cui alienazione è destinata proprio a finanziare i lavori pubblici.

Tra gli interventi inseriti per il 2025 figura il primo lotto di riqualificazione della via di accesso alla parte alta del centro storico e il rifacimento dei sottoservizi, per un valore complessivo di 250 mila euro. Si tratta di un progetto considerato prioritario, volto a rendere più agevole e sicuro il collegamento con il cuore del borgo.

Confermati anche lavori già avviati e strategici per la tutela del territorio: la riduzione del rischio idrogeologico lungo la sponda sinistra del torrente Argentina, il consolidamento del versante e la regimentazione delle acque nelle zone più fragili, oltre alla messa in sicurezza della strada di accesso alla località Meosu attraverso la delocalizzazione del ponte o un adeguamento idraulico. Proseguono, inoltre, gli interventi legati alla gestione del trasporto solido lungo il torrente Oxentina, dopo gli episodi di erosione e danni alle sponde.

Il programma include infine opere legate alla valorizzazione del patrimonio pubblico e al potenziamento dell’offerta turistico-culturale del paese. Tra queste, il completamento degli spazi e dell’arredo urbano di piazza Marconi e la realizzazione dell’area servizi a supporto del nascente Museo Archeologico dedicato a Mary Crowfoot, figura storica profondamente legata a Badalucco.

La Sindaca e la Giunta hanno evidenziato come il nuovo piano consenta di agire contemporaneamente sulla messa in sicurezza del territorio, sulla qualità urbana e sulla crescita turistica del borgo, seguendo una programmazione finanziaria sostenibile e senza ricorrere a nuovo indebitamento.

Con l’approvazione in Consiglio e la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento, l’amministrazione punta a procedere rapidamente verso le fasi operative, per portare sul territorio risultati concreti già nei prossimi mesi.