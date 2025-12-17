Il Coro Nova Tempora porta la magia del Natale tra Bordighera e Sanremo

Sabato 20 Dicembre alle ore 17e30 a Bordighera nella Chiesa Valdese in Via Vittorio Veneto, si terrà il Concerto di Natale del Coro NOVA TEMPORA diretto dal Soprano Gabriella Costa. Il programma prevede brani di Antonio Vivaldi (Gloria), alcuni Christmas Carol di Charles Wood, di John Rutter, Il Nativity Carol Forse il più amato e conosciuto fra tutti e di Reginald Jacques, Rejoice and Be Merry. Inoltre da J. S. Bach una versione inedita per Coro dell’Aria sulla IV corda. Completeranno il programna Jubilate Deo Di Peter Angles, il Cantique di Jean Racine di Faure, Dyby Byla di Dvorak, Exultate Deo di Greg Gilpin e di Erik Esenwalds Only in Sleep e altri.

Il Concerto verrà replicato Domenica 21 alle ore 21,00, nella Chiesa dei Frati Cappuccini a Sanremo, con la collaborazione del Comune di Sanremo in quanto facente parte del calendario Sanremo Christmas 2025.

Entrambi i Concerti sono a ingresso gratuito