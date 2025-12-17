 / Eventi

Eventi | 17 dicembre 2025, 17:55

Il Coro Nova Tempora porta la magia del Natale tra Bordighera e Sanremo

Due concerti a ingresso gratuito diretti da Gabriella Costa, con un programma che spazia da Vivaldi a Bach, fino ai Christmas Carol più amati.

Sabato 20 Dicembre alle ore 17e30 a Bordighera nella Chiesa Valdese in Via Vittorio Veneto, si terrà il Concerto di Natale del Coro NOVA TEMPORA diretto dal Soprano Gabriella Costa. Il programma prevede brani di Antonio Vivaldi (Gloria), alcuni Christmas Carol di Charles Wood, di  John Rutter, Il Nativity Carol  Forse il  più amato e conosciuto fra tutti e  di Reginald Jacques, Rejoice and Be Merry. Inoltre  da J. S. Bach una versione inedita per Coro dell’Aria sulla IV corda. Completeranno il programna Jubilate Deo Di Peter Angles, il Cantique di Jean Racine  di Faure, Dyby Byla di Dvorak, Exultate Deo di Greg Gilpin e di Erik Esenwalds  Only in Sleep e altri.

Il Concerto verrà replicato Domenica 21 alle ore 21,00, nella Chiesa dei  Frati Cappuccini a Sanremo, con la collaborazione del Comune di Sanremo in quanto facente parte del calendario Sanremo Christmas 2025.

Entrambi i Concerti sono a ingresso  gratuito

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium