I concerti delle feste della Sinfonica: dalle musiche per coro e orchestra della tradizione natalizia, ai valzer e polke della famiglia Strauss

Prenderà il via domenica il ciclo dei Concerti delle Feste dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, quattro appuntamenti pensati per accompagnare il pubblico nel clima suggestivo del Natale e nei riti musicali che segnano la fine e l’inizio dell’anno. Un percorso che unisce spiritualità, tradizione e leggerezza.

I primi due concerti, diretti dal M° Giancarlo De Lorenzo, sono dedicati alle musiche per coro e orchestra della tradizione natalizia. Il primo appuntamento è in programma il 21 dicembre alle ore 19.30 presso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù di Bussana, seguito il 22 dicembre alle 21 dalla serata nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Sanremo. Entrambi i concerti prevedono l’ingresso gratuito. Il programma prevede Jesus bleibet meine freude (Gesù è la mia gioia) un corale di Johann Sebastian Bach, la Messa Rorate coeli desuper, una delle primissime composizioni di Franz Joseph Haydn composta intorno al 1740, quando il musicista aveva più o meno otto anni e il Te Deum in Do maggiore Hob. XXIIIc: 2 che invece è una delle ultime sue composizioni creato per l’imperatrice Maria Teresa, moglie dell’imperatore Francesco II.

A chiudere il programma il mottetto Ave verum corpus di Wolfgang Amadeus Mozart composto nell’estate del 1791 - una delle pagine più note ed amate dal pubblico per la scrittura di semplice immediatezza e profonda spiritualità - e la Sinfonia N.29 in La Maggiore K201 scritta nel 1774 e considerata da molti uno dei maggiori capolavori mozartiani. Sul palco con l’orchestra il Coro FilHarmonia diretto dal M° Giulio Magnanini, già direttore del Coro del Teatro dell'Opera di Nizza e di altre realtà italiane e francesi. Il coro è composto da cantori provenienti da tutta la Provincia di Imperia e dalla Francia abituati a prendere parte alle produzione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo sia per programmi legati al repertorio classico che a quello pop.

Il programma delle Feste proseguirà poi al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con due appuntamenti attesissimi dal pubblico: il Concerto delle Feste, in calendario il 30 dicembre alle ore 21.00, e il tradizionale Concerto di Capodanno, il 1° gennaio alle 17. “Come ogni anno saluteremo l’anno passato e daremo il benvenuto a quello nuovo con l’energia festosa e spensierata delle composizioni della famiglia Strauss e non solo, sulle note di valzer e polke” – racconta il M° Giancarlo De Lorenzo che dirigerà entrambi i concerti – “Si tratta di due appuntamenti dall’atmosfera speciale, da condividere: spesso chi ci segue durante l’anno sceglie queste occasioni per invitare familiari e amici. In fondo, la musica è sempre un regalo perfetto, per sé e per gli altri!”.

Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito www.sinfonicasanremo.it. I posti per il Concerto di Capodanno sono numerati e in via di esaurimento: si consiglia di prenotare con anticipo.