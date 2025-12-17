Al via il bando della XIII edizione del Premio Internazionale di Letteratura “Casinò di Sanremo – Antonio Semeria” 2026

È stato ufficialmente indetto il bando di partecipazione alla tredicesima edizione del Premio Internazionale di Letteratura “Casinò di Sanremo – Antonio Semeria”, in programma nel 2026. Dopo il grande successo dell’edizione 2025, che ha registrato la partecipazione di oltre 500 tra scrittori, saggisti e poeti, il Premio si conferma uno degli appuntamenti culturali di riferimento nel panorama letterario nazionale e internazionale.

Il concorso, promosso dal Casinò di Sanremo nell’ambito della sua storica vocazione culturale, accoglie opere inedite ed edite nelle sezioni Poesia, Narrativa nazionale e internazionale, Saggistica e Narrativa per ragazzi, con una particolare attenzione alle tematiche dell’ecosostenibilità, della terra, della scienza e dell’ambiente.

"Inauguriamo una nuova edizione del nostro Premio che sta riscuotendo attenzione a livello internazionale per la sua formula e per il legame con la rassegna 'I Martedì Letterari', forte di 94 anni di attività", ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò di Sanremo, dott. Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi, ringraziando il presidente del Premio prof. Stefano Zecchi, il Comitato d’onore presieduto da S.E. il Prefetto Antonio Giaccari, e le giurie tecnica e popolare.

Nel corso degli anni il Premio ha visto figurare nel proprio Albo d’onore nomi di primo piano della cultura, della letteratura e dello spettacolo, tra cui Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Maurizio De Giovanni, Pupi Avati, Enrico Vanzina, Franco Cardini, Elena Cattaneo e molti altri. Il Premio “Semeria” alla carriera è stato conferito, tra gli altri, a Giuseppe Conte, Francesco Sabatini, Aldo A. Mola, Vittorio Coletti e Gian Carlo Caselli.

Il Premio è inoltre gemellato con il Premio Acqui Storia, la rassegna LuccAutori e il Premio Racconti della Rete. La scadenza per la presentazione degli elaborati inediti è fissata al 30 aprile 2026, con premiazione prevista nel giugno 2026. Per gli elaborati editi, la scadenza è indicata al 30 maggio 2025, con cerimonia di premiazione nel settembre 2026. Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione sono disponibili attraverso i canali ufficiali del Premio e del Casinò di Sanremo.