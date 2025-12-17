Doppio appuntamento culturale nel Borgo di Montalto

Il Borgo di Montalto si prepara ad accogliere una giornata speciale dedicata alla cultura e alla musica.

Domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 15.30, la suggestiva Sala della Confraria ospiterà la presentazione del volume I guardiani della Nuova Italia, scritto dall’Avvocato Luca Fucini insieme allo storico Aldo A. Mola.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di approfondire i temi trattati nel libro e di dialogare con gli autori, in un contesto che valorizza la memoria storica e il pensiero critico.

La giornata proseguirà alle ore 17 con un evento musicale di grande fascino: nella Parrocchia del Borgo, il Maestro Verrando terrà un concerto d’organo che promette di avvolgere i presenti con le sonorità solenni e vibranti di uno strumento capace di evocare atmosfere senza tempo.

Questo doppio appuntamento rappresenta un invito aperto a tutta la comunità e ai visitatori, per condividere insieme un pomeriggio di cultura, arte e bellezza. L’antico Borgo di Montalto diventerà così cornice ideale di un incontro che unisce la parola scritta e la musica, due linguaggi universali capaci di arricchire lo spirito e rinsaldare il legame con le tradizioni.

Tutti sono attesi per celebrare insieme questa giornata che pone al centro la passione per la conoscenza e l’armonia dell’arte.