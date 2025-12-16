Camporosso celebra il Natale al 'The Dream Ranch' tra tradizione, magia e comunità

Camporosso ha vissuto una giornata all’insegna della magia natalizia grazie al grande evento organizzato presso il The Dream Ranch di Elisa Orengo, che ha richiamato numerose famiglie del territorio, regalando emozioni e sorrisi a grandi e piccoli. L’atmosfera festiva ha raggiunto il suo apice con l’arrivo di Babbo Natale, accolto con entusiasmo dai bambini, che hanno potuto incontrarlo da vicino in un momento carico di gioia e meraviglia. Un’esperienza che ha reso la giornata indimenticabile per tutti i presenti, confermando il valore degli appuntamenti natalizi dedicati alle famiglie.

All’evento hanno preso parte anche il sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, e il vicesindaco Piero Aimone, protagonisti dell’accensione del presepe in movimento più grande della zona. L’opera, realizzata con grande cura e attenzione ai dettagli da David Campora, ha suscitato l’ammirazione del pubblico, aggiungendo un tocco di autentica magia alla manifestazione e diventando uno dei momenti più suggestivi della giornata. Non è mancato il contatto con la natura e con gli animali della fattoria, che ha rappresentato uno degli aspetti più apprezzati dai visitatori. Cavalli, pecore, caprette, conigli e altri animali, tra cui il cervo Bambi, hanno affascinato bambini e adulti. I più piccoli hanno inoltre avuto l’opportunità di fare un giro a cavallo, un’esperienza emozionante che ha reso la festa ancora più speciale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle mamme e alle ragazze, nonché allieve del The Dream Ranch, che con impegno e spirito di collaborazione volontaria hanno contribuito in modo determinante alla riuscita dell’evento. La giornata ha dimostrato quanto siano importanti le tradizioni e la socialità durante il periodo natalizio, rafforzando il legame tra la comunità di Camporosso e il The Dream Ranch. La struttura si conferma così un vero e proprio punto di riferimento per eventi significativi, capace di offrire un’accoglienza calorosa e una cornice incantevole per celebrare insieme il Natale.