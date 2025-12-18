 / Eventi

Alla scoperta del territorio: sabato 20 dicembre la visita guidata di Verezzo

Nuovo appuntamento con le visite guidate, organizzate dall’Assessorato alla Cultura, alla scoperta del territorio sanremese. Nella mattinata di sabato 20 dicembre, dopo le prime due tappe già effettuate a Bussana e a Poggio, è infatti in programma la visita a Verezzo. L’appuntamento è alle ore 10 a San Donato, davanti alla chiesa in via Poggio Radino, da dove partirà il trasferimento al Santuario Regina Pacis e a Verezzo Sant’Antonio.

La visita guidata, a cura di Marco Macchi, sarà gratuita fino ad esaurimento posti. Per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 0184/580700 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18).

Si tratta di visite organizzate per far scoprire, a turisti e residenti, alcuni degli angoli più caratteristici del nostro territorio. Gli incontri sono stati infatti programmati sia nelle zone periferiche della città sia in alcuni siti di interesse storico e architettonico” dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.

Il calendario proseguirà sabato 27 dicembre con una seconda visita a Bussana nuova e vecchia, mercoledì 31 a Coldirodi, domenica 4 gennaio al cimitero monumentale della Foce, lunedì 5 a Palazzo Bellevue e martedì 6 con l’incontro “Sanremo rossosangue”.

