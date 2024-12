Sanremo: terminata la gettata delle fondamenta per il parcheggio di piazza Eroi, nuovo importante passo in avanti per il cantiere (Foto)

E’ stata completata nelle ultime ore la gettata delle fondamenta che fungeranno da ‘base’ per il parcheggio di piazza Eroi Sanremesi, che è in costruzione nel pieno centro della città dei fiori.

Ad inizio novembre scorso, infatti, ben 50 betoniere hanno fatto avanti e indietro dal cantiere, per la gettata di calcestruzzo. Un altro momento per certi versi ‘storico’ per la costruzione di un parcheggio tanto atteso per il centro della città dei fiori, anche se avverso da alcuni.

La gettata delle fondamenta è un altro passaggio importante per il progetto che, al termine della costruzione, porterà 200 importanti posti auto per il centro della città dei fiori e per il commercio della zona, in particolare per il Mercato Annonario e per quello ambulante del martedì e sabato.

Secondo la previsione fatta dalla ditta incaricata e dal dirigente dei lavori pubblici del Comune, Danilo Burastero, il termine dei lavori con l’inaugurazione del parcheggio, dovrebbe avvenire nell’autunno del 2025. Una data che diventerebbe straordinaria, sia per la possibilità di trovare finalmente un posto auto per chi vorrà recarsi al mercato e anche per il ritorno delle bancarelle oggi spostate sul lungomare.