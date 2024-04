Taggia presente al salone del turismo di Nizza e sulla guida francese Visitez L’Italie: prosegue la promozione turistica in Costa Azzurra (foto)

Si è tenuto lo scorso fine settimana, dal 5 al 7 aprile, il salone del turismo iD-Week-End nei giardini Alberto Primo di Nizza.

Anche il Comune di Taggia era presente con uno stand per promuovere la propria offerta turistica e i prossimi eventi, tra cui l’ottava edizione del Barrel on the Beach (gare di equitazione monta western sulle spiagge di Arma) in programma dal 19 al 21 aprile; e l’undicesima edizione di Meditaggiasca& Expo Valle Argentina Armea (evento di promozione dei prodotti tipici quali l’oliva taggiasca e il Moscatello di Taggia) in programma l’11 e il 12 maggio.

L’assessore al Turismo, Barbara Dumarte, commenta: “Da tempo siamo impegnati nella promozione del nostro comune nella vicina Francia. Grazie alla proficua collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, iniziata già lo scorso anno, abbiamo attivato una serie di iniziative, insieme ad altre destinazioni turistiche della Riviera dei Fiori, che hanno già ottenuti ottimi risultati. Tutti gli operatori del settore ci testimoniano un aumento dell’utenza francese. Pensate che, stando ai dati dell’Osservatorio Turistico di Regione Liguria, solo nel mese di gennaio 2024 la Provincia ha registrato un +19% negli arrivi e un +24% nelle presenze dei turisti francesi; un trend in crescita che abbiamo visto anche durante tutto il 2023.”

La collaborazione con la Camera di Commercio prevede infatti diversi progetti tra cui la pubblicazione di articoli su testate di settore francesi, vari eventi durante il corso dell’anno, cartellonistica con la promozione delle località turistiche italiane nelle città della Costa Azzurra, e la pubblicazione di una guida annuale in lingua francese: Visitez l’Italie. Sarà distribuita in Francia e in Costa Azzurra.

L’edizione di quest’anno, che comprende oltre 30 località turistiche tra cui Taggia, è stata presentata ieri pomeriggio nella magnifica location di Villa Maria Serena a Mentone. Alla giornata hanno presenziato l’assessore Barbara Dumarte e il sindaco Mario Conio.

“Alla presenza di tanti colleghi sindaci e amministratori, francesi e italiani – commenta il primo cittadino – è stata anche l’occasione per parlare di rapporti transfrontalieri. I nostri territori sono sì divisi da un confine, ma sono anche uniti da uno spirito di collaborazione, legami storici e culturali radicati nelle nostre comunità. Lavorando insieme possiamo sviluppare sempre di più gli scambi turistici, commerciali ed economici tra i due territori. Il progetto portato avanti dalla camera di Commercio Italiana di Nizza ha proprio questo scopo e non possiamo far altro che rallegrarcene.”

“Nelle prossime settimane avremo il piacere di ospitare a Taggia alcuni giornalisti francesi, così da proseguire su questa strada,” conclude Mario Conio.