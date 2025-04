'Noi4You Taggia - San Bartolomeo' al Pride: “Con la comunità LGBTQIA+ per un futuro di diritti, rispetto e inclusione”

L’associazione 'Noi4You', nello specifico lo sportello Taggia - San Bartolomeo, ha partecipato con orgoglio alla manifestazione Pride svoltasi lo scorso 5 aprile a Sanremo, confermando il proprio impegno nel sostenere i diritti della comunità LGBTQIA+ e nel promuovere una società libera da discriminazioni e violenza.



«Abbiamo scelto di esserci per ribadire che i diritti non sono negoziabili e che ogni persona merita di vivere liberamente, senza paura. Il Pride non è solo una festa, ma un atto di consapevolezza e di lotta collettiva. Noi siamo al fianco di chi ogni giorno cerca il coraggio di essere sé stesso». Un piccolo ma significativo gesto che conferma quanto sia ancora necessario costruire reti solidali e inclusive, capaci di accogliere e proteggere. Noi4You continuerà ad essere presente, ogni giorno, con ascolto, azione e vicinanza. Perché i diritti si difendono insieme.