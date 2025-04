Badalucco, proroga fino al 2026 per gli stalli del parcheggio di Piazza Marconi: il Comune valuta una nuova gestione aperta a tutti

Il Comune di Badalucco ha approvato una proroga tecnica fino al 31 dicembre 2026 per la concessione in uso degli stalli del parcheggio interrato di Piazza Marconi. La decisione è stata formalizzata con una delibera della Giunta comunale lo scorso 19 febbraio, nell’ambito di una più ampia riflessione sull’utilizzo futuro dell’area.

Attualmente, gli stalli del parcheggio sono assegnati attraverso contratti di concessione con durate variabili, a causa di dismissioni e nuovi ingressi avvenuti negli anni. La proroga si rende necessaria in vista della scadenza di numerosi contratti prevista per maggio 2025, e consentirà di mantenere in uso gli spazi esistenti fino alla fine del 2026, qualora gli utenti attuali siano consenzienti. La decisione è stata presa con voto unanime da parte della Giunta, composta dal sindaco Matteo Orengo, dagli assessori Daniele Prevosto e Giovanna Sabrina Brezzo, ed è immediatamente eseguibile.

Verso una nuova gestione aperta al pubblico. Nel testo della delibera si legge anche che l’Amministrazione Comunale intende rivedere le modalità di utilizzo del parcheggio, con l’ipotesi – ancora da definire – di eliminare le concessioni pluriennali per rendere l’intero spazio accessibile quotidianamente a tutti, attraverso una diversa gestione.

Cosa prevede la proroga. Tutti gli stalli attualmente occupati potranno essere mantenuti fino al 31 dicembre 2026, previa adesione degli utenti. Eventuali nuove concessioni avranno comunque scadenza massima entro quella data e i contratti già in essere con scadenza oltre dicembre 2026 resteranno validi senza ulteriori proroghe. Questo prolungamento tecnico consente dunque di gestire la fase di transizione, in attesa di definire un nuovo modello di utilizzo del parcheggio, più funzionale e accessibile per tutti i cittadini.