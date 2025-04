Sanremo: tornano i festeggiamenti per la Pasqua Ebraica al 'Miramare Palace', massima attenzione per le forze dell'ordine

Tornerà la massima attenzione delle forze dell’ordine e il divieto di sosta in corso Matuzia e sul lungomare Vittorio Emanuele, per l’organizzazione della ‘Pasqua ebraica’, all’interno dell’hotel Miramare Palace di Sanremo, come avvenuto anche l’anno scorso.

Mentre Carabinieri e Polizia presidieranno l’area all’interno e all’esterno della struttura alberghiera, dal Comune è stata emanata la classica ordinanza di divieto di sosta per evitare il pericolo di possibili mezzi pericolosi o la possibilità di qualche attentato, in un momento politico sempre difficile in Medio Oriente.

L’appuntamento organizzato al Miramare Palace attirerà la presenza di moltissime persone di religione ebraica e l’attenzione nella zona sarà massima. Inoltre è stato deciso il divieto di sosta in corso Matuzia, tra i civici 2 e 6, in pratica sotto l’hotel Londra e di fronte al Palace (lato Nord).

Stesso divieto sul lungomare Vittorio Emanuele, tra la rampa di accesso agli stalli di sosta per le moto. In entrambi i casi il divieto di sosta inizierà alle 8 di giovedì prossimo per proseguire fino alle 20 del 21 aprile.