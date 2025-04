Sanremo: terminano i lavori alla foce del torrente San Romolo, dalla prossima settimana riaprirà il marciapiede (Foto)

Pasqua e ponti di primavera con vista mare dal lungomare Calvino, anche per quanto riguarda il primo tratto, tra il Living Garden ed il primo stabilimento balneare della zona. Termineranno entro la settimana i lavori del tratto finale del torrente San Romolo sul lungomare Italo Calvino. L’intervento ha visto una riqualificazione ambientale e strutturale della copertura della tombinatura, attraverso un’opera di demolizione e ricostruzione.

Con il lavoro che sta per terminare sarà messa in sicurezza la zona, permettendo di conseguenza anche il ripristino del collegamento pedonale sovrastante, che attualmente risulta interdetto. Gli interventi hanno interessato l’interno del tratto finale del torrente, il muro di sostegno e la soletta. E’ stato anche eseguito un sistema di impermeabilizzazione, per contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni naturali per l’esposizione verso il mare.

I lavori, eseguiti dalla Ditta Preve Costruzioni, comportano una spesa di circa 143 mila euro. Si tratta di un lavoro particolarmente atteso per la riqualificazione della zona, dove passeggiano molti turisti, senza dimenticare gli stabilimenti balneari che, a breve riapriranno i battenti.