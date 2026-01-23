San Lorenzo al Mare, 90 studenti protagonisti del “Congresso della Memoria dei Ragazzi”: un viaggio tra storia, responsabilità civile e testimonianze (foto)

Si è tenuto oggi, presso la Sala Beckett del Teatro Comunale di San Lorenzo al Mare, il secondo appuntamento con il "Congresso della Memoria dei Ragazzi". L’evento, promosso dal Comune di San Lorenzo al Mare in collaborazione con l’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti), ha visto la partecipazione di 90 studenti provenienti da quattro plessi e tre diversi Istituti Comprensivi del territorio.

La mattinata è stata introdotta dal saluto del Sindaco di San Lorenzo al Mare, Enzo Mazzarese, il quale ha rivolto ai giovani presenti un accorato invito alla responsabilità civile. Il Sindaco ha voluto far riflettere i ragazzi sul valore fondamentale di essere "sentinelle della memoria": un ruolo necessario non solo per onorare il passato, ma per diventare oggi cittadini migliori, capaci di riconoscere e contrastare ogni forma di indifferenza e ingiustizia.

Il cuore del congresso è stata l’esposizione degli studenti che, attraverso ricerche approfondite, hanno ridato voce a figure che hanno segnato la storia del nostro Paese e a testimoni preziosi delle vicende locali. I ragazzi hanno saputo intrecciare i grandi simboli della memoria nazionale con le storie di deportazione e resistenza legate al nostro territorio, ripercorrendo le vicende di Liliana Segre, Sergio De Simone, delle sorelle Bucci e delle sorelle Cristel, Edith Bruck, Eva Schloss e Adelina Pilastri. L'approfondimento è proseguito con le figure di Alessandro Natta, Eugenio Pertini, Uguaglianza Anfossi, Bartolomeo Crespo, Maria Musso, Lina Meinfret e Pietro Martini, offrendo una panoramica toccante e completa del valore del sacrificio e della dignità umana.

Sotto il titolo "Storie di Memoria. Persone nella Storia", gli studenti hanno presentato i loro lavori coordinati dai rispettivi docenti:

I.C. Pastonchi (Plesso di San Lorenzo al Mare): le classi 3ªI e 3ªL, seguite dalle professoresse Daria Chieppa e Federica Maltini.

I.C. Pastonchi (Plesso di Arma di Taggia): le classi 3ªA, 3ªB, 3ªC e 3ªD, coordinate dalla professoressa Daniela Maiano e dai professori Antonio Melina e Alessandro Paleari.

I.C. Taggia - Valle Argentina (Plesso "Giovanni Ruffini"): le classi 3ªA e 3ªB, guidate dalla professoressa Cinzia Sergi.

I.C. Sauro (Plesso di Via Gibelli, Imperia): la classe 3ªF, seguita dalle professoresse Paola Pellacini e Alessandra Lagorio.

Hanno presenziato all'evento la Dott.ssa Paola Baroni (Dirigente I.C. Pastonchi), la Dott.ssa Rosa Maria Villa (Dirigente I.C. Sauro e I.C. Taggia) e la vicepreside dell’Istituto di Taggia, Daniela Lanteri. Particolare rilievo ha avuto la presenza di Anna Maria Biasia per l'ANED e di Franca Natta, nipote di Alessandro Natta. La partecipazione di Franca Natta ha permesso ai ragazzi di sentire vicino il legame umano con la storia del nonno, rendendo la narrazione storica un'eredità viva e un monito per il presente.

A conclusione dell'evento, l’Assessore Cinzia Balestra ha espresso il suo compiacimento per la riuscita dell'iniziativa: "Desidero esprimere tutta la mia soddisfazione per questo congresso che si è rivelato un grande momento emozionante e partecipativo. Voglio ringraziare tutti i ragazzi per l'impegno e per la consapevolezza con la quale hanno affrontato questo importante momento del loro percorso scolastico. Un ringraziamento va alla disponibilità di tutti i docenti per averli preparati così bene e ai capi d'istituto che erano presenti, rendendo possibile questa fondamentale occasione di crescita e riflessione".

